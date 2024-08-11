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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1765 года. Без знака монетного двора. Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Без знака монетного двора. Новодел

Аверс монеты - Полушка 1765 года Без знака монетного двора Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полушка 1765 года Без знака монетного двора Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: UBS

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полушка
  • Год 1765
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1765 года. Без знака монетного двора. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22 проданному на аукционе MS67 за 190000 RUB. Торги состоялись 8 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Имперская монета (1)
  • Русское Наследие (2)
Россия Полушка 1765 на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
1416 $
Цена в валюте аукциона 125000 RUB
Россия Полушка 1765 на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия Полушка 1765 на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
Россия Полушка 1765 на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия Полушка 1765 на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
Россия Полушка 1765 на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
1085 $
Цена в валюте аукциона 105000 RUB
Россия Полушка 1765 на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Россия Полушка 1765 на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Россия Полушка 1765 на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 23 апреля 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1765 на аукционе AURORA - February 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полушка 1765 на аукционе Universum Coins GmbH - November 17, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
Россия Полушка 1765 на аукционе AURORA - October 27, 2022
Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия Полушка 1765 на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1765 на аукционе Империя - September 15, 2022
Продавец Империя
Дата 15 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия Полушка 1765 на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1765 на аукционе MS67 - May 26, 2022
Продавец MS67
Дата 26 мая 2022
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Россия Полушка 1765 на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Россия Полушка 1765 на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1765 на аукционе MS67 - December 8, 2021
Продавец MS67
Дата 8 декабря 2021
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Россия Полушка 1765 на аукционе AURORA - November 25, 2021
Продавец AURORA
Дата 25 ноября 2021
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
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Россия Полушка 1765 на аукционе Александр - November 20, 2021
Россия Полушка 1765 на аукционе Александр - November 20, 2021
Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
Россия Полушка 1765 на аукционе Stack's - August 21, 2021
Россия Полушка 1765 на аукционе Stack's - August 21, 2021
Продавец Stack's
Дата 21 августа 2021
Сохранность SP64 BN PCGS
Цена
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Россия Полушка 1765 на аукционе Heritage - April 29, 2021
Россия Полушка 1765 на аукционе Heritage - April 29, 2021
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2021
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
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Россия Полушка 1765 на аукционе Spink - January 16, 2021
Продавец Spink
Дата 16 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1765 на аукционе Имперская монета - April 7, 2019
Россия Полушка 1765 на аукционе Имперская монета - April 7, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 7 апреля 2019
Сохранность MS63
Цена
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Где продать?

Для продажи Полушка 1765 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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