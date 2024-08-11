Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1765 года. Без знака монетного двора. Новодел (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Без знака монетного двора. Новодел
Фотография: UBS
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 22 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полушка
- Год 1765
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1765 года. Без знака монетного двора. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22 проданному на аукционе MS67 за 190000 RUB. Торги состоялись 8 декабря 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
1416 $
Цена в валюте аукциона 125000 RUB
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
1085 $
Цена в валюте аукциона 105000 RUB
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 23 апреля 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 26 мая 2022
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
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Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 8 декабря 2021
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 ноября 2021
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
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Продавец Stack's
Дата 21 августа 2021
Сохранность SP64 BN PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2021
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
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Продавец Spink
Дата 16 января 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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