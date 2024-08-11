Полушка 1765 года. Без знака монетного двора. Новодел (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1765 года. Без знака монетного двора. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22 проданному на аукционе MS67 за 190000 RUB. Торги состоялись 8 декабря 2021.

Сохранность UNC (28) AU (2) XF (2) Сохранность (слабы) MS65 (1) MS64 (10) MS63 (1) MS62 (5) MS60 (2) AU58 (2) SP64 (1) RD (1) RB (8) BN (8) Сервис NGC (14) ННР (2) PCGS (1)

Продавец Все фирмы

AURORA (6)

CNG (1)

Coins.ee (1)

Heritage (2)

Katz (1)

MS67 (2)

New York Sale (1)

Numimarket (1)

Rare Coins (1)

SINCONA (3)

Spink (1)

Stack's (2)

UBS (1)

Universum Coins GmbH (1)

Александр (4)

Империя (1)

Имперская монета (1)

Русское Наследие (2)