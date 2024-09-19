Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1783 года КМ. Новодел (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Новодел
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полушка
- Год 1783
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1783 года со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2105 проданному на аукционе The New York Sale за 2750 USD. Торги состоялись 5 января 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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