Полушка 1783 года КМ. Новодел (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1783 года со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2105 проданному на аукционе The New York Sale за 2750 USD. Торги состоялись 5 января 2012.

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