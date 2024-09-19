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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1783 года КМ. Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Полушка 1783 года КМ Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полушка 1783 года КМ Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полушка
  • Год 1783
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1783 года со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2105 проданному на аукционе The New York Sale за 2750 USD. Торги состоялись 5 января 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полушка 1783 КМ на аукционе New York Sale - January 5, 2012
Продавец New York Sale
Дата 5 января 2012
Сохранность MS66 BN PCGS
Цена
2750 $
Цена в валюте аукциона 2750 USD
Россия Полушка 1783 КМ на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Россия Полушка 1783 КМ на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Продавец Goldberg
Дата 31 мая 2005
Сохранность MS66 BN PCGS
Цена
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Где продать?

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