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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1781 года КМ. Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Полушка 1781 года КМ Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полушка 1781 года КМ Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полушка
  • Год 1781
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1781 года со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 282 проданному на аукционе SINCONA AG за 2200 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Niemczyk (1)
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  • SINCONA (1)
  • Александр (1)
  • Империя (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия Полушка 1781 КМ на аукционе Русское Наследие - July 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность SP64 BN PCGS
Цена
647 $
Цена в валюте аукциона 46000 RUB
Россия Полушка 1781 КМ на аукционе MS67 - May 27, 2020
Продавец MS67
Дата 27 мая 2020
Сохранность SP64 BN PCGS
Цена
987 $
Цена в валюте аукциона 70000 RUB
Россия Полушка 1781 КМ на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность SP64 BN PCGS
Цена
Россия Полушка 1781 КМ на аукционе Katz - November 25, 2018
Продавец Katz
Дата 25 ноября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полушка 1781 КМ на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Россия Полушка 1781 КМ на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность SP64 BN PCGS
Цена
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Россия Полушка 1781 КМ на аукционе Империя - June 3, 2017
Продавец Империя
Дата 3 июня 2017
Сохранность MS66 RB PCGS
Цена
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Россия Полушка 1781 КМ на аукционе Александр - December 19, 2015
Россия Полушка 1781 КМ на аукционе Александр - December 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 декабря 2015
Сохранность MS66 RB PCGS
Цена
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Россия Полушка 1781 КМ на аукционе Rare Coins - November 8, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 8 ноября 2014
Сохранность MS65
Цена
Россия Полушка 1781 КМ на аукционе Höhn - May 3, 2014
Продавец Höhn
Дата 3 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полушка 1781 КМ на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи Полушка 1781 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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