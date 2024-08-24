Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1781 года КМ. Новодел (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Новодел
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полушка
- Год 1781
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1781 года со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 282 проданному на аукционе SINCONA AG за 2200 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность SP64 BN PCGS
Цена
647 $
Цена в валюте аукциона 46000 RUB
Продавец Katz
Дата 25 ноября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность SP64 BN PCGS
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 3 июня 2017
Сохранность MS66 RB PCGS
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 19 декабря 2015
Сохранность MS66 RB PCGS
Цена
******
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Где продать?
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