Полушка 1781 года КМ. Новодел (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1781 года со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 282 проданному на аукционе SINCONA AG за 2200 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность UNC (9) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS66 (2) MS65 (1) SP64 (4) RB (2) BN (4) Сервис PCGS (6)