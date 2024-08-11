Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1796 года "Монограмма на аверсе". Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Полушка 1796 года "Монограмма на аверсе" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полушка 1796 года "Монограмма на аверсе" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,3 гр
  • Диаметр null мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полушка
  • Год 1796
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Нижний-Новгород, Красный, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Аннинск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1796 года "Монограмма на аверсе". Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Нижне-Новгородском, Красном, Санкт-Петербургском, Екатеринбургском, Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1136 проданному на аукционе The New York Sale за 4250 USD. Торги состоялись 10 января 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Baldwin's (1)
  • Heritage (2)
  • Katz (1)
  • New York Sale (3)
  • Rare Coins (3)
  • SINCONA (4)
  • Александр (2)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (1)
Россия Полушка 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность XF
Цена
852 $
Цена в валюте аукциона 850 CHF
Россия Полушка 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Империя - May 23, 2020
Продавец Империя
Дата 23 мая 2020
Сохранность XF
Цена
349 $
Цена в валюте аукциона 25000 RUB
Россия Полушка 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность MS64
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полушка 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Rare Coins - June 8, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность AU55
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полушка 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Имперская монета - April 7, 2019
Россия Полушка 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Имперская монета - April 7, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 7 апреля 2019
Сохранность MS63
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полушка 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность AU55
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полушка 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Heritage - September 12, 2017
Россия Полушка 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность SP64 RB PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полушка 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Katz - October 30, 2016
Продавец Katz
Дата 30 октября 2016
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полушка 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе New York Sale - January 7, 2016
Продавец New York Sale
Дата 7 января 2016
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полушка 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Baldwin's - May 6, 2015
Продавец Baldwin's
Дата 6 мая 2015
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Heritage - January 5, 2015
Россия Полушка 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Heritage - January 5, 2015
Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полушка 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Александр - November 27, 2014
Россия Полушка 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Александр - November 27, 2014
Продавец Александр
Дата 27 ноября 2014
Сохранность MS62
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полушка 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Александр - September 19, 2014
Россия Полушка 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе Александр - September 19, 2014
Продавец Александр
Дата 19 сентября 2014
Сохранность MS63
Цена
Россия Полушка 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе New York Sale - January 10, 2013
Продавец New York Sale
Дата 10 января 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полушка 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полушка 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе SINCONA - October 25, 2011
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полушка 1796 "Монограмма на аверсе" на аукционе New York Sale - January 6, 2011
Продавец New York Sale
Дата 6 января 2011
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Полушка 1796 "Монограмма на аверсе" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Екатерины II Монеты России 1796 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом Полушка Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск