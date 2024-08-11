Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1796 года "Монограмма на аверсе". Новодел (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Новодел
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,3 гр
- Диаметр null мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полушка
- Год 1796
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Нижний-Новгород, Красный, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Аннинск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1796 года "Монограмма на аверсе". Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Нижне-Новгородском, Красном, Санкт-Петербургском, Екатеринбургском, Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1136 проданному на аукционе The New York Sale за 4250 USD. Торги состоялись 10 января 2013.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность MS64
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 7 апреля 2019
Сохранность MS63
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность SP64 RB PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 30 октября 2016
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 27 ноября 2014
Сохранность MS62
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 10 января 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность AU
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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