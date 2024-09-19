Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1795 года ЕМ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 17,5 - 19,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 70,600
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полушка
- Год 1795
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1795 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 380 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 5250 PLN. Торги состоялись 16 октября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
340 $
Цена в валюте аукциона 340 USD
Продавец Русское Наследие
Дата 27 июня 2021
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
346 $
Цена в валюте аукциона 25000 RUB
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность AU58
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 5 июня 2018
Сохранность XF40
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 4 октября 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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