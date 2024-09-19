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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1795 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Полушка 1795 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полушка 1795 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 17,5 - 19,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 70,600

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полушка
  • Год 1795
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1795 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 380 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 5250 PLN. Торги состоялись 16 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полушка 1795 ЕМ на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка 1795 ЕМ на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия Полушка 1795 ЕМ на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка 1795 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1795 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1795 ЕМ на аукционе New York Sale - January 12, 2023
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
340 $
Цена в валюте аукциона 340 USD
Россия Полушка 1795 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1795 ЕМ на аукционе Русское Наследие - June 27, 2021
Россия Полушка 1795 ЕМ на аукционе Русское Наследие - June 27, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 27 июня 2021
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
346 $
Цена в валюте аукциона 25000 RUB
Россия Полушка 1795 ЕМ на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Россия Полушка 1795 ЕМ на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1795 ЕМ на аукционе Katz - August 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия Полушка 1795 ЕМ на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Россия Полушка 1795 ЕМ на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность XF40
Цена
Продавец WCN
Дата 16 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1795 ЕМ на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Россия Полушка 1795 ЕМ на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность XF45
Цена
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Россия Полушка 1795 ЕМ на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Россия Полушка 1795 ЕМ на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 17 декабря 2019
Сохранность XF40
Цена
Россия Полушка 1795 ЕМ на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Россия Полушка 1795 ЕМ на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность VF35
Цена
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Россия Полушка 1795 ЕМ на аукционе Имперская монета - September 24, 2019
Россия Полушка 1795 ЕМ на аукционе Имперская монета - September 24, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 24 сентября 2019
Сохранность XF40
Цена
Россия Полушка 1795 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 26, 2019
Россия Полушка 1795 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 марта 2019
Сохранность XF40
Цена
Россия Полушка 1795 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность AU58
Цена
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Россия Полушка 1795 ЕМ на аукционе Katz - June 24, 2018
Продавец Katz
Дата 24 июня 2018
Сохранность AU
Цена
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Россия Полушка 1795 ЕМ на аукционе Имперская монета - June 5, 2018
Россия Полушка 1795 ЕМ на аукционе Имперская монета - June 5, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 5 июня 2018
Сохранность XF40
Цена
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Россия Полушка 1795 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 4, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 4 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1795 ЕМ на аукционе New York Sale - January 7, 2016
Продавец New York Sale
Дата 7 января 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полушка 1795 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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