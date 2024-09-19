Полушка 1795 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1795 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 380 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 5250 PLN. Торги состоялись 16 октября 2020.

Сохранность UNC (3) AU (7) XF (11) VF (3) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS62 (1) MS60 (1) AU58 (3) XF45 (2) XF40 (5) VF35 (1) BN (3) Сервис NGC (3)

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