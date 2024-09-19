Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1789 года. Без знака монетного двора. Гурт шнуровидный (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Без знака монетного двора. Гурт шнуровидный
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полушка
- Год 1789
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1789 года. Без знака монетного двора. Гурт шнуровидный. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 606 проданному на аукционе Редкие Монеты за 87500 RUB. Торги состоялись 1 июля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 19 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 27 апреля 2021
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 марта 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Александр
Дата 5 декабря 2018
Сохранность VF25
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность VF35
Цена
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Где продать?
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