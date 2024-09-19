Полушка 1789 года. Без знака монетного двора. Гурт шнуровидный (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1789 года. Без знака монетного двора. Гурт шнуровидный. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 606 проданному на аукционе Редкие Монеты за 87500 RUB. Торги состоялись 1 июля 2023.

Сохранность AU (7) XF (4) VF (8) F (4) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) AU55 (2) AU50 (1) XF45 (1) XF40 (1) VF35 (2) VF30 (1) VF25 (2)

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