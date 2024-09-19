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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1789 года. Без знака монетного двора. Гурт шнуровидный (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Без знака монетного двора. Гурт шнуровидный

Аверс монеты - Полушка 1789 года Без знака монетного двора Гурт шнуровидный - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полушка 1789 года Без знака монетного двора Гурт шнуровидный - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полушка
  • Год 1789
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1789 года. Без знака монетного двора. Гурт шнуровидный. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 606 проданному на аукционе Редкие Монеты за 87500 RUB. Торги состоялись 1 июля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (4)
  • Katz (4)
  • La Galerie Numismatique (1)
  • Rare Coins (6)
  • Russiancoin (3)
  • SINCONA (1)
  • Александр (2)
  • Имперская монета (3)
  • Монеты и Медали (1)
  • Русское Наследие (2)
Россия Полушка 1789 на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Полушка 1789 на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 1500 RUB
Россия Полушка 1789 на аукционе Русское Наследие - November 12, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 12 ноября 2023
Сохранность F
Цена
Россия Полушка 1789 на аукционе Русское Наследие - August 13, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 13 августа 2023
Сохранность F
Цена
Россия Полушка 1789 на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU55
Цена
985 $
Цена в валюте аукциона 87500 RUB
Россия Полушка 1789 на аукционе Russiancoin - June 22, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 22 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка 1789 на аукционе AURORA - January 19, 2023
Продавец AURORA
Дата 19 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка 1789 на аукционе Russiancoin - December 22, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 22 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка 1789 на аукционе Russiancoin - September 1, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 1 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка 1789 на аукционе AURORA - July 6, 2022
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка 1789 на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Россия Полушка 1789 на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 27 апреля 2021
Сохранность XF45
Цена
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Россия Полушка 1789 на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность XF40
Цена
Россия Полушка 1789 на аукционе Rare Coins - June 17, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия Полушка 1789 на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность AU55
Цена
Россия Полушка 1789 на аукционе Katz - March 29, 2020
Продавец Katz
Дата 29 марта 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полушка 1789 на аукционе Александр - March 25, 2020
Россия Полушка 1789 на аукционе Александр - March 25, 2020
Продавец Александр
Дата 25 марта 2020
Сохранность VF25
Цена
Россия Полушка 1789 на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия Полушка 1789 на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность VF35
Цена
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Россия Полушка 1789 на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Россия Полушка 1789 на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность VF30
Цена
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Россия Полушка 1789 на аукционе Александр - December 5, 2018
Россия Полушка 1789 на аукционе Александр - December 5, 2018
Продавец Александр
Дата 5 декабря 2018
Сохранность VF25
Цена
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Россия Полушка 1789 на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность VF35
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Россия Полушка 1789 на аукционе Katz - April 1, 2018
Продавец Katz
Дата 1 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
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Россия Полушка 1789 на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность AU50
Цена
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Где продать?

Для продажи Полушка 1789 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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