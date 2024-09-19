Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1795 года. Без знака монетного двора (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Без знака монетного двора
Фотография: The New York Sale
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 61,920
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полушка
- Год 1795
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Аннинск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (57) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1795 года. Без знака монетного двора. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 273 проданному на аукционе Александр за 2500 USD. Торги состоялись 28 марта 2014.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
62 $
Цена в валюте аукциона 6000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 14 мая 2023
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
******
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF30 BN NGC
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Katz
Дата 13 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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