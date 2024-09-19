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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1795 года. Без знака монетного двора (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Без знака монетного двора

Аверс монеты - Полушка 1795 года Без знака монетного двора - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полушка 1795 года Без знака монетного двора - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 61,920

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полушка
  • Год 1795
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Аннинск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (57) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1795 года. Без знака монетного двора. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 273 проданному на аукционе Александр за 2500 USD. Торги состоялись 28 марта 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полушка 1795 на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 25, 2024
Россия Полушка 1795 на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1795 на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
393 $
Цена в валюте аукциона 35000 RUB
Россия Полушка 1795 на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Россия Полушка 1795 на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1795 на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия Полушка 1795 на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1795 на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия Полушка 1795 на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
62 $
Цена в валюте аукциона 6000 RUB
Россия Полушка 1795 на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1795 на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия Полушка 1795 на аукционе Русское Наследие - May 14, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 14 мая 2023
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
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Россия Полушка 1795 на аукционе Universum Coins GmbH - April 27, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF30 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1795 на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1795 на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка 1795 на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1795 на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Россия Полушка 1795 на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка 1795 на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка 1795 на аукционе Universum Coins GmbH - April 28, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1795 на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность AU58
Цена
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Россия Полушка 1795 на аукционе Katz - February 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полушка 1795 на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Россия Полушка 1795 на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 2 ноября 2021
Сохранность XF40
Цена
Россия Полушка 1795 на аукционе Rare Coins - September 8, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Россия Полушка 1795 на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Россия Полушка 1795 на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 23 февраля 2021
Сохранность VF30
Цена

Где продать?

Для продажи Полушка 1795 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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