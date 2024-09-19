Полушка 1795 года. Без знака монетного двора (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1795 года. Без знака монетного двора. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 273 проданному на аукционе Александр за 2500 USD. Торги состоялись 28 марта 2014.

Сохранность UNC (6) AU (13) XF (22) VF (13) F (2) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS62 (1) MS61 (1) AU58 (2) AU55 (4) AU50 (2) XF45 (3) XF40 (4) VF35 (1) VF30 (3) VF25 (1) BN (4) Сервис RNGA (2) NGC (2)

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