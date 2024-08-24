Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1772 года ЕМ (Россия, Екатерина II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 17,5 - 19,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 960,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полушка
- Год 1772
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1772 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 710 проданному на аукционе Coins.ee за 60 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- AURORA (3)
- Coins.ee (2)
- Hermes Auctions (1)
- Katz (3)
- Rare Coins (7)
- SINCONA (2)
- Александр (1)
- Имперская монета (4)
- Монеты и Медали (2)
- НИКО (2)
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 400 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 2700 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 28 марта 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 8 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 10 июня 2020
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи Полушка 1772 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск