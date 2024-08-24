Полушка 1772 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1772 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 710 проданному на аукционе Coins.ee за 60 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2020.

Сохранность AU (3) XF (12) VF (10) F (1) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) XF40 (1) VF35 (1) VF25 (2) F15 (1)

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