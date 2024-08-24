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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1772 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Полушка 1772 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полушка 1772 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 17,5 - 19,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 960,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полушка
  • Год 1772
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1772 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 710 проданному на аукционе Coins.ee за 60 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (3)
  • Coins.ee (2)
  • Hermes Auctions (1)
  • Katz (3)
  • Rare Coins (7)
  • SINCONA (2)
  • Александр (1)
  • Имперская монета (4)
  • Монеты и Медали (2)
  • НИКО (2)
Россия Полушка 1772 ЕМ на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 400 RUB
Россия Полушка 1772 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия Полушка 1772 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 2700 RUB
Россия Полушка 1772 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1772 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1772 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Россия Полушка 1772 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1772 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка 1772 ЕМ на аукционе AURORA - July 1, 2021
Продавец AURORA
Дата 1 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1772 ЕМ на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Россия Полушка 1772 ЕМ на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 28 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка 1772 ЕМ на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Россия Полушка 1772 ЕМ на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Продавец Coins.ee
Дата 8 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка 1772 ЕМ на аукционе SINCONA - October 19, 2020
Продавец SINCONA
Дата 19 октября 2020
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка 1772 ЕМ на аукционе SINCONA - October 19, 2020
Продавец SINCONA
Дата 19 октября 2020
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка 1772 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 17, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1772 ЕМ на аукционе Александр - June 10, 2020
Россия Полушка 1772 ЕМ на аукционе Александр - June 10, 2020
Продавец Александр
Дата 10 июня 2020
Сохранность VF35
Цена
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Россия Полушка 1772 ЕМ на аукционе Rare Coins - March 25, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2020
Сохранность AU
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Россия Полушка 1772 ЕМ на аукционе AURORA - March 9, 2020
Продавец AURORA
Дата 9 марта 2020
Сохранность XF
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Россия Полушка 1772 ЕМ на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Россия Полушка 1772 ЕМ на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность XF40
Цена
Россия Полушка 1772 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1772 ЕМ на аукционе Имперская монета - July 30, 2019
Россия Полушка 1772 ЕМ на аукционе Имперская монета - July 30, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 30 июля 2019
Сохранность F15
Цена
Россия Полушка 1772 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 12, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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Россия Полушка 1772 ЕМ на аукционе Katz - November 25, 2018
Продавец Katz
Дата 25 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1772 ЕМ на аукционе AURORA - July 31, 2018
Продавец AURORA
Дата 31 июля 2018
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Полушка 1772 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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