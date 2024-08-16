Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1789 года КМ (Россия, Екатерина II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полушка
- Год 1789
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1789 года со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2588 проданному на аукционе Katz Auction за 175 EUR. Торги состоялись 21 февраля 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 20 марта 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 130 USD
Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 июня 2019
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Katz
Дата 30 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Империя
Дата 27 сентября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Империя
Дата 21 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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