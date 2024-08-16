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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1789 года КМ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Полушка 1789 года КМ - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полушка 1789 года КМ - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полушка
  • Год 1789
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1789 года со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2588 проданному на аукционе Katz Auction за 175 EUR. Торги состоялись 21 февраля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полушка 1789 КМ на аукционе Александр - August 3, 2022
Россия Полушка 1789 КМ на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность AU50
Цена
Россия Полушка 1789 КМ на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка 1789 КМ на аукционе Имперская монета - March 30, 2021
Россия Полушка 1789 КМ на аукционе Имперская монета - March 30, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 30 марта 2021
Сохранность XF45
Цена
Россия Полушка 1789 КМ на аукционе Александр - March 20, 2020
Россия Полушка 1789 КМ на аукционе Александр - March 20, 2020
Продавец Александр
Дата 20 марта 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 130 USD
Россия Полушка 1789 КМ на аукционе Katz - February 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
190 $
Цена в валюте аукциона 175 EUR
Россия Полушка 1789 КМ на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Россия Полушка 1789 КМ на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность XF40
Цена
******
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Россия Полушка 1789 КМ на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полушка 1789 КМ на аукционе Имперская монета - June 25, 2019
Россия Полушка 1789 КМ на аукционе Имперская монета - June 25, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 25 июня 2019
Сохранность VF35
Цена
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Россия Полушка 1789 КМ на аукционе Katz - May 30, 2019
Продавец Katz
Дата 30 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полушка 1789 КМ на аукционе SINCONA - October 22, 2018
Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1789 КМ на аукционе WAG - June 5, 2016
Продавец WAG
Дата 5 июня 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка 1789 КМ на аукционе Империя - September 27, 2014
Россия Полушка 1789 КМ на аукционе Империя - September 27, 2014
Продавец Империя
Дата 27 сентября 2014
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1789 КМ на аукционе Империя - February 21, 2014
Продавец Империя
Дата 21 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1789 КМ на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полушка 1789 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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