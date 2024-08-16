Полушка 1789 года КМ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1789 года со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2588 проданному на аукционе Katz Auction за 175 EUR. Торги состоялись 21 февраля 2020.

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