Денга 1789 года КМ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1789 года со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7221 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 300 EUR. Торги состоялись 14 октября 2009.

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