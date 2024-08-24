Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга 1789 года КМ (Россия, Екатерина II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Денга
- Год 1789
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1789 года со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7221 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 300 EUR. Торги состоялись 14 октября 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 4300 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
265 $
Цена в валюте аукциона 26000 RUB
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
******
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Продавец Busso Peus
Дата 5 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность XF45 BN
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность XF40
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность AU53 BN RNGA
Цена
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Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Империя
Дата 27 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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