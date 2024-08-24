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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денга 1789 года КМ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Денга 1789 года КМ - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Денга 1789 года КМ - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Денга
  • Год 1789
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1789 года со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7221 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 300 EUR. Торги состоялись 14 октября 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Денга 1789 КМ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия Денга 1789 КМ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 4300 RUB
Россия Денга 1789 КМ на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
265 $
Цена в валюте аукциона 26000 RUB
Россия Денга 1789 КМ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия Денга 1789 КМ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга 1789 КМ на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга 1789 КМ на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
Россия Денга 1789 КМ на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга 1789 КМ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
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Россия Денга 1789 КМ на аукционе Имперская монета - March 30, 2021
Россия Денга 1789 КМ на аукционе Имперская монета - March 30, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 30 марта 2021
Сохранность VF35
Цена
Россия Денга 1789 КМ на аукционе Имперская монета - November 24, 2020
Россия Денга 1789 КМ на аукционе Имперская монета - November 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 ноября 2020
Сохранность VF35
Цена
Россия Денга 1789 КМ на аукционе Busso Peus - November 5, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 5 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга 1789 КМ на аукционе Имперская монета - October 20, 2020
Россия Денга 1789 КМ на аукционе Имперская монета - October 20, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 20 октября 2020
Сохранность XF45
Цена
Россия Денга 1789 КМ на аукционе Katz - April 30, 2020
Продавец Katz
Дата 30 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга 1789 КМ на аукционе Русское Наследие - April 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность XF45 BN
Цена
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Россия Денга 1789 КМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия Денга 1789 КМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность VF35
Цена
Россия Денга 1789 КМ на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Россия Денга 1789 КМ на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность XF40
Цена
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Россия Денга 1789 КМ на аукционе SINCONA - October 21, 2019
Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга 1789 КМ на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность AU53 BN RNGA
Цена
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Россия Денга 1789 КМ на аукционе Katz - September 26, 2019
Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия Денга 1789 КМ на аукционе Империя - April 27, 2019
Продавец Империя
Дата 27 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга 1789 КМ на аукционе Katz - March 24, 2019
Продавец Katz
Дата 24 марта 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи Денга 1789 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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