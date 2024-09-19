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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробная Денга 1789 года АМ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Пробная Денга 1789 года АМ - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Пробная Денга 1789 года АМ - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Денга
  • Год 1789
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная Денга 1789 года со знаком АМ. Это медная монета периода Екатерины II. Рекорд цены принадлежит лоту 7210 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 2800 EUR. Торги состоялись 14 октября 2009.

Сохранность
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  • Gorny & Mosch (1)
Россия Денга 1789 АМ (Пробная) на аукционе Gorny & Mosch - October 14, 2009
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2009
Сохранность VF
Цена
******
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