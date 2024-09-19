5 копеек 1789 года ММ "Красный монетный двор (Москва)" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1789 года "Красный монетный двор (Москва)" со знаком ММ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 44 проданному на аукционе Редкие Монеты за 9500 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.

Сохранность UNC (2) AU (8) XF (9) VF (18) F (2) VG (1) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS60 (2) AU53 (1) AU50 (5) XF45 (3) XF40 (3) VF35 (5) VF25 (1) VG10 (1) BN (2) Сервис CGC (1) RNGA (1) NGC (1)

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