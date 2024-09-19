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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1789 года ММ "Красный монетный двор (Москва)" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 5 копеек 1789 года ММ "Красный монетный двор (Москва)" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1789 года ММ "Красный монетный двор (Москва)" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,2 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1789
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (43)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1789 года "Красный монетный двор (Москва)" со знаком ММ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 44 проданному на аукционе Редкие Монеты за 9500 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1789 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия 5 копеек 1789 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1789 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
510 $
Цена в валюте аукциона 400 GBP
Россия 5 копеек 1789 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе MUNZE - January 18, 2023
Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность XF45 BN CGC
Цена
2190 $
Цена в валюте аукциона 150000 RUB
Россия 5 копеек 1789 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Русское Наследие - March 6, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1789 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1789 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Россия 5 копеек 1789 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность VF35
Цена
Россия 5 копеек 1789 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Rare Coins - September 8, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1789 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Россия 5 копеек 1789 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность VF35
Цена
Россия 5 копеек 1789 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Россия 5 копеек 1789 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 27 апреля 2021
Сохранность VF35
Цена
Россия 5 копеек 1789 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Rare Coins - April 7, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1789 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Имперская монета - March 30, 2021
Россия 5 копеек 1789 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Имперская монета - March 30, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 30 марта 2021
Сохранность XF40
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Россия 5 копеек 1789 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе AURORA - November 11, 2020
Продавец AURORA
Дата 11 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1789 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Русское Наследие - September 26, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность VG10 BN RNGA
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Россия 5 копеек 1789 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Rare Coins - June 17, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность VF
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Россия 5 копеек 1789 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность AU53
Цена
Россия 5 копеек 1789 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Александр - March 20, 2020
Россия 5 копеек 1789 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Александр - March 20, 2020
Продавец Александр
Дата 20 марта 2020
Сохранность XF45
Цена
Россия 5 копеек 1789 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе AURORA - January 29, 2020
Продавец AURORA
Дата 29 января 2020
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1789 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность AU50
Цена
Россия 5 копеек 1789 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Россия 5 копеек 1789 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность XF40
Цена
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Россия 5 копеек 1789 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность AU50
Цена
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Россия 5 копеек 1789 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Имперская монета - July 30, 2019
Россия 5 копеек 1789 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Имперская монета - July 30, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 30 июля 2019
Сохранность AU50
Цена

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1789 "Красный монетный двор (Москва)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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