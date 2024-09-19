Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1789 года ММ "Красный монетный двор (Москва)" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,2 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 копеек
- Год 1789
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (43)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1789 года "Красный монетный двор (Москва)" со знаком ММ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 44 проданному на аукционе Редкие Монеты за 9500 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (2)
- Gorny & Mosch (2)
- Katz (1)
- Künker (1)
- MUNZE (1)
- New York Sale (2)
- Rare Coins (12)
- Roma Numismatics (1)
- SINCONA (1)
- UBS (1)
- Александр (7)
- Знак (1)
- Империя (3)
- Имперская монета (6)
- Русское Наследие (2)
Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность XF45 BN CGC
Цена
2190 $
Цена в валюте аукциона 150000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 30 марта 2021
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 11 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность VG10 BN RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность AU50
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи 5 копеек 1789 "Красный монетный двор (Москва)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск