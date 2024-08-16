5 копеек 1789 года КМ "Сузунский монетный двор" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1789 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1551 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1145.63 USD. Торги состоялись 9 января 2015.

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