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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1789 года КМ "Сузунский монетный двор" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 5 копеек 1789 года КМ "Сузунский монетный двор" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1789 года КМ "Сузунский монетный двор" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,2 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1789
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (238) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1789 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1551 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1145.63 USD. Торги состоялись 9 января 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1789 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 5 копеек 1789 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS63 BN CPRC
Цена
Россия 5 копеек 1789 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
114 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Россия 5 копеек 1789 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность AU
Цена
103 $
Цена в валюте аукциона 9000 RUB
Россия 5 копеек 1789 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Россия 5 копеек 1789 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1789 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Россия 5 копеек 1789 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Россия 5 копеек 1789 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1789 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Россия 5 копеек 1789 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
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Россия 5 копеек 1789 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Россия 5 копеек 1789 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Россия 5 копеек 1789 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1789 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1789 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1789 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность UNC
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Россия 5 копеек 1789 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность UNC
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Россия 5 копеек 1789 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 5 копеек 1789 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1789 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS64 BN RNGA
Цена
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Россия 5 копеек 1789 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS64 BN RNGA
Цена
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Россия 5 копеек 1789 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 5 копеек 1789 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
Россия 5 копеек 1789 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1789 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе MS67 - March 13, 2024
Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1789 КМ "Сузунский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1789 "Сузунский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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