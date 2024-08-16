Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1789 года КМ "Сузунский монетный двор" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,2 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 копеек
- Год 1789
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (238) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1789 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1551 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1145.63 USD. Торги состоялись 9 января 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AB Philea & Myntkompaniet (2)
- Agora (1)
- AURORA (9)
- Baldwin's (1)
- CNG (1)
- Coins.ee (6)
- Goldberg (1)
- Gorny & Mosch (3)
- Heritage (1)
- Höhn (2)
- Katz (19)
- Künker (4)
- MS67 (12)
- MUNZE (2)
- New York Sale (1)
- Niemczyk (2)
- Numisbalt (8)
- Palombo (1)
- Rare Coins (37)
- Rauch (3)
- Roma Numismatics (1)
- Russiancoin (1)
- SINCONA (3)
- Stack's (1)
- Westfälische (1)
- Александр (25)
- Империя (8)
- Имперская монета (11)
- Монеты и Медали (6)
- Русский Нумизматический Дом (1)
- Русское Наследие (64)
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS64 BN RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS64 BN RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 12
Где продать?
Для продажи 5 копеек 1789 "Сузунский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск