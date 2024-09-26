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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробная Полушка 1789 года АМ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Пробная Полушка 1789 года АМ - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Пробная Полушка 1789 года АМ - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полушка
  • Год 1789
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная Полушка 1789 года со знаком АМ. Это медная монета периода Екатерины II. Рекорд цены принадлежит лоту 483 проданному на аукционе Редкие Монеты за 49000 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Rare Coins (2)
Россия Полушка 1789 АМ (Пробная) на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность AU50
Цена
34000 $
Цена в валюте аукциона 34000 USD
Россия Полушка 1789 АМ (Пробная) на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность AU50
Цена
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Где продать?

Для продажи Полушка 1789 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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