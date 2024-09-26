Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробная Полушка 1789 года АМ (Россия, Екатерина II)
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная Полушка 1789 года со знаком АМ. Это медная монета периода Екатерины II. Рекорд цены принадлежит лоту 483 проданному на аукционе Редкие Монеты за 49000 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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