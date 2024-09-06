5 рублей 1789 года СПБ. Новодел (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1789 года со знаком СПБ. Новодел. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 224 проданному на аукционе Русское Наследие за 40100 USD. Торги состоялись 15 декабря 2018.

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