1 рубль 1789 года СПБ ЯА (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1789 года со знаком СПБ ЯА. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5346 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 3400 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.

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