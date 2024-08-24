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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1789 года СПБ ЯА (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 1 рубль 1789 года СПБ ЯА - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 рубль 1789 года СПБ ЯА - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 24 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 500,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1789
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1789 года со знаком СПБ ЯА. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5346 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 3400 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (5)
  • COINSNET (2)
  • Gorny & Mosch (4)
  • Künker (3)
  • Numisbalt (2)
  • Rare Coins (4)
  • RedSquare (1)
  • Russiancoin (1)
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  • Империя (1)
  • Имперская монета (1)
  • Монеты и Медали (1)
  • Русское Наследие (4)
Россия 1 рубль 1789 СПБ ЯА на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность F
Цена
Россия 1 рубль 1789 СПБ ЯА на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность F
Цена
293 $
Цена в валюте аукциона 26000 RUB
Россия 1 рубль 1789 СПБ ЯА на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
1554 $
Цена в валюте аукциона 140000 RUB
Россия 1 рубль 1789 СПБ ЯА на аукционе Александр - November 22, 2023
Россия 1 рубль 1789 СПБ ЯА на аукционе Александр - November 22, 2023
Продавец Александр
Дата 22 ноября 2023
Сохранность VG
Цена
Россия 1 рубль 1789 СПБ ЯА на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1789 СПБ ЯА на аукционе Русское Наследие - October 8, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 8 октября 2023
Сохранность VG
Цена
Россия 1 рубль 1789 СПБ ЯА на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1789 СПБ ЯА на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность F
Цена
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Россия 1 рубль 1789 СПБ ЯА на аукционе Русское Наследие - August 27, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 27 августа 2023
Сохранность VG
Цена
Россия 1 рубль 1789 СПБ ЯА на аукционе RedSquare - August 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 августа 2023
Сохранность F
Цена
Россия 1 рубль 1789 СПБ ЯА на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1789 СПБ ЯА на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия 1 рубль 1789 СПБ ЯА на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность VG
Цена
Россия 1 рубль 1789 СПБ ЯА на аукционе Александр - February 8, 2023
Россия 1 рубль 1789 СПБ ЯА на аукционе Александр - February 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VG
Цена
Россия 1 рубль 1789 СПБ ЯА на аукционе Русское Наследие - October 16, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 16 октября 2022
Сохранность VG
Цена
Россия 1 рубль 1789 СПБ ЯА на аукционе Русское Наследие - June 19, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность VG
Цена
Россия 1 рубль 1789 СПБ ЯА на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1789 СПБ ЯА на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Россия 1 рубль 1789 СПБ ЯА на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1789 СПБ ЯА на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность F
Цена
Россия 1 рубль 1789 СПБ ЯА на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
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Россия 1 рубль 1789 СПБ ЯА на аукционе COINSNET - December 5, 2021
Россия 1 рубль 1789 СПБ ЯА на аукционе COINSNET - December 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1789 СПБ ЯА на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1789 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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