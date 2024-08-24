Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1789 года СПБ ЯА (Россия, Екатерина II)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 24 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 500,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 рубль
- Год 1789
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1789 года со знаком СПБ ЯА. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5346 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 3400 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- AURORA (5)
- COINSNET (2)
- Gorny & Mosch (4)
- Künker (3)
- Numisbalt (2)
- Rare Coins (4)
- RedSquare (1)
- Russiancoin (1)
- SINCONA (1)
- WCN (2)
- Александр (5)
- Империя (1)
- Имперская монета (1)
- Монеты и Медали (1)
- Русское Наследие (4)
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSNET
Дата 5 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 1 рубль 1789 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск