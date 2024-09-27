5 копеек 1789 года КМ "Сузунский монетный двор". Новодел (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1789 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 362 проданному на аукционе Редкие Монеты за 6500 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.

Сохранность UNC (1) Сохранность (слабы) MS63 (1)