Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1789 года СПБ (Россия, Екатерина II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,54 гр
- Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 12,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 рублей
- Год 1789
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1789 года со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 321 проданному на аукционе SINCONA AG за 14000 CHF. Торги состоялись 22 октября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 14 октября 2017
Сохранность VG DETAILS RNGA
Цена
2050 $
Цена в валюте аукциона 2050 USD
Продавец Империя
Дата 6 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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