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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1789 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 5 рублей 1789 года СПБ - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 рублей 1789 года СПБ - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 12,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1789
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1789 года со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 321 проданному на аукционе SINCONA AG за 14000 CHF. Торги состоялись 22 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 рублей 1789 СПБ на аукционе SINCONA - October 21, 2019
Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
Россия 5 рублей 1789 СПБ на аукционе SINCONA - October 22, 2018
Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность XF
Цена
14052 $
Цена в валюте аукциона 14000 CHF
Россия 5 рублей 1789 СПБ на аукционе Русское Наследие - October 14, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 14 октября 2017
Сохранность VG DETAILS RNGA
Цена
2050 $
Цена в валюте аукциона 2050 USD
Россия 5 рублей 1789 СПБ на аукционе Александр - September 19, 2015
Россия 5 рублей 1789 СПБ на аукционе Александр - September 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 сентября 2015
Сохранность VF25
Цена
Россия 5 рублей 1789 СПБ на аукционе Империя - December 6, 2014
Продавец Империя
Дата 6 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1789 СПБ на аукционе Busso Peus - October 31, 2014
Продавец Busso Peus
Дата 31 октября 2014
Сохранность F
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 рублей 1789 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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