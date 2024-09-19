20 копеек 1789 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1789 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5389 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 1800 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.

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