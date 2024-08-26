Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1789 года АМ "Аннинский монетный двор" (Россия, Екатерина II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,2 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 8,000,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 копеек
- Год 1789
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Аннинск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (197)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1789 года "Аннинский монетный двор" со знаком АМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 297 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1700 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.
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Дата 8 июня 2024
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Дата 25 апреля 2024
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Дата 23 декабря 2023
Сохранность VF
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Сохранность MS61 BN RNGA
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Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS61 BN NGC
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Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
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