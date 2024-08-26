5 копеек 1789 года АМ "Аннинский монетный двор" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1789 года "Аннинский монетный двор" со знаком АМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 297 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1700 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.

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