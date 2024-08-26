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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1789 года АМ "Аннинский монетный двор" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 5 копеек 1789 года АМ "Аннинский монетный двор" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1789 года АМ "Аннинский монетный двор" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,2 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 8,000,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1789
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Аннинск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (197)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1789 года "Аннинский монетный двор" со знаком АМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 297 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1700 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1789 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность AU
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 2200 RUB
Россия 5 копеек 1789 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 1200 RUB
Россия 5 копеек 1789 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Россия 5 копеек 1789 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
Россия 5 копеек 1789 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1789 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1789 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1789 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1789 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 5 копеек 1789 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1789 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 5 копеек 1789 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
Россия 5 копеек 1789 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1789 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1789 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1789 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1789 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1789 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
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Россия 5 копеек 1789 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1789 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1789 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе MS67 - December 6, 2023
Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1789 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Россия 5 копеек 1789 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1789 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1789 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Россия 5 копеек 1789 АМ "Аннинский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1789 "Аннинский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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