Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга 1765 года. Новодел. Без знака монетного двора (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Новодел. Без знака монетного двора
Фотография: AB Philea & Myntkompaniet
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 26 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Денга
- Год 1765
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (69) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1765 года. Новодел. Без знака монетного двора. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 267 проданному на аукционе SINCONA AG за 1600 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
674 $
Цена в валюте аукциона 625 EUR
Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
326 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность UNC DETAILS RNGA
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 15 мая 2022
Сохранность SP64 RB PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность SP64 RB PCGS
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 14 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 19 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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