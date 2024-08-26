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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денга 1765 года. Новодел. Без знака монетного двора (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел. Без знака монетного двора

Аверс монеты - Денга 1765 года Новодел Без знака монетного двора - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Денга 1765 года Новодел Без знака монетного двора - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: AB Philea & Myntkompaniet

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Денга
  • Год 1765
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (69) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1765 года. Новодел. Без знака монетного двора. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 267 проданному на аукционе SINCONA AG за 1600 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Денга 1765 на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
674 $
Цена в валюте аукциона 625 EUR
Россия Денга 1765 на аукционе Heritage Eur - November 17, 2023
Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
326 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Россия Денга 1765 на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия Денга 1765 на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия Денга 1765 на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность UNC DETAILS RNGA
Цена
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Россия Денга 1765 на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
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Россия Денга 1765 на аукционе Stack's - April 22, 2023
Россия Денга 1765 на аукционе Stack's - April 22, 2023
Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия Денга 1765 на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга 1765 на аукционе Russiancoin - September 29, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 29 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга 1765 на аукционе Numisbalt - May 21, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
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Россия Денга 1765 на аукционе Katz - May 15, 2022
Продавец Katz
Дата 15 мая 2022
Сохранность SP64 RB PCGS
Цена
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Россия Денга 1765 на аукционе Russiancoin - March 31, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 31 марта 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга 1765 на аукционе Katz - October 24, 2021
Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность SP64 RB PCGS
Цена
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Россия Денга 1765 на аукционе Russiancoin - August 5, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 5 августа 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга 1765 на аукционе Numisbalt - July 3, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия Денга 1765 на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
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Россия Денга 1765 на аукционе Russiancoin - January 14, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 14 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Денга 1765 на аукционе Numisbalt - October 24, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
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Россия Денга 1765 на аукционе SINCONA - October 19, 2020
Продавец SINCONA
Дата 19 октября 2020
Сохранность AU
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Россия Денга 1765 на аукционе AURORA - August 12, 2020
Продавец AURORA
Дата 12 августа 2020
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
Россия Денга 1765 на аукционе Russiancoin - July 23, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 23 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга 1765 на аукционе Russiancoin - April 30, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 30 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи Денга 1765 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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