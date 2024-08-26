Денга 1765 года. Новодел. Без знака монетного двора (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1765 года. Новодел. Без знака монетного двора. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 267 проданному на аукционе SINCONA AG за 1600 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность UNC (50) AU (5) XF (2) VF (1) Нет оценки (11) Сохранность (слабы) MS65 (5) MS64 (14) MS63 (5) MS62 (4) AU58 (2) SP64 (5) SP63 (5) DETAILS (1) RB (6) BN (24) PL (1) Сервис PCGS (20) NGC (9) RNGA (1)

Продавец Все фирмы

AB Philea & Myntkompaniet (1)

AURORA (4)

Grün (1)

Heritage (2)

Heritage Eur (1)

Höhn (1)

Katz (3)

Künker (1)

New York Sale (1)

Niemczyk (1)

Nomisma (1)

Numisbalt (6)

Rare Coins (11)

Russiancoin (12)

SINCONA (6)

Stack's (1)

UBS (1)

Александр (3)

Империя (3)

Имперская монета (3)

Монеты и Медали (1)

Русский Нумизматический Дом (2)

Русское Наследие (3)