Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга 1795 года ЕМ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 21 - 23,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,195,400
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Денга
- Год 1795
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (150) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1795 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 264 проданному на аукционе Александр за 1200 USD. Торги состоялись 22 марта 2013.
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Сохранность (слабы)
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Продавец MUNZE
Дата 5 сентября 2023
Сохранность XF DETAILS CGC
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU58
Цена
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Продавец AURORA
Дата 29 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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