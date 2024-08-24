Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга 1792 года КМ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Денга
- Год 1792
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (115) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1792 года со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 69 проданному на аукционе Русское Наследие за 100000 RUB. Торги состоялись 16 декабря 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность AU58 BN NGC
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Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 8 ноября 2023
Сохранность AU58 BN NGC
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Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
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Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность AU
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Продавец Русское Наследие
Дата 11 июня 2023
Сохранность AU53 BN RNGA
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Продавец Александр
Дата 7 июня 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Где продать?
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