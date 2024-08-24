Денга 1792 года КМ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1792 года со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 69 проданному на аукционе Русское Наследие за 100000 RUB. Торги состоялись 16 декабря 2023.

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