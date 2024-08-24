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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денга 1792 года КМ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Денга 1792 года КМ - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Денга 1792 года КМ - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Денга
  • Год 1792
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (115) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1792 года со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 69 проданному на аукционе Русское Наследие за 100000 RUB. Торги состоялись 16 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Денга 1792 КМ на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия Денга 1792 КМ на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Россия Денга 1792 КМ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Денга 1792 КМ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 1655 RUB
Россия Денга 1792 КМ на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 2200 RUB
Россия Денга 1792 КМ на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Денга 1792 КМ на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга 1792 КМ на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга 1792 КМ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия Денга 1792 КМ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга 1792 КМ на аукционе MS67 - April 10, 2024
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия Денга 1792 КМ на аукционе Александр - February 21, 2024
Россия Денга 1792 КМ на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Россия Денга 1792 КМ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия Денга 1792 КМ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия Денга 1792 КМ на аукционе MS67 - November 8, 2023
Продавец MS67
Дата 8 ноября 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия Денга 1792 КМ на аукционе Александр - October 25, 2023
Россия Денга 1792 КМ на аукционе Александр - October 25, 2023
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Россия Денга 1792 КМ на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Россия Денга 1792 КМ на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Денга 1792 КМ на аукционе AURORA - October 5, 2023
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность XF40 BN ННР
Цена
Россия Денга 1792 КМ на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
Россия Денга 1792 КМ на аукционе Александр - September 27, 2023
Россия Денга 1792 КМ на аукционе Александр - September 27, 2023
Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия Денга 1792 КМ на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность AU
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Россия Денга 1792 КМ на аукционе Русское Наследие - June 11, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июня 2023
Сохранность AU53 BN RNGA
Цена
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Россия Денга 1792 КМ на аукционе Александр - June 7, 2023
Россия Денга 1792 КМ на аукционе Александр - June 7, 2023
Продавец Александр
Дата 7 июня 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия Денга 1792 КМ на аукционе MS67 - May 16, 2023
Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Денга 1792 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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