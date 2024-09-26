Денга 1774 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1774 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 302 проданному на аукционе SINCONA AG за 1100 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность AU (1) XF (7) VF (10) F (2) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) XF40 (1) VF35 (3) VF30 (1)

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