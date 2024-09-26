Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга 1774 года ЕМ (Россия, Екатерина II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 21 - 23,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 20,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Денга
- Год 1774
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1774 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 302 проданному на аукционе SINCONA AG за 1100 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
Сохранность
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
169 $
Цена в валюте аукциона 15700 RUB
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
184 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 25 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF35
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 5 мая 2021
Сохранность VF35
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность F
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 6 мая 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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