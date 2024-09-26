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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денга 1774 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Денга 1774 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Денга 1774 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 21 - 23,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 20,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Денга
  • Год 1774
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1774 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 302 проданному на аукционе SINCONA AG за 1100 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (1)
  • Katz (2)
  • Rare Coins (6)
  • Roma Numismatics (1)
  • SINCONA (2)
  • Александр (4)
  • Имперская монета (1)
  • Монеты и Медали (1)
  • Русское Наследие (4)
Россия Денга 1774 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Денга 1774 ЕМ на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Денга 1774 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия Денга 1774 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
169 $
Цена в валюте аукциона 15700 RUB
Россия Денга 1774 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Денга 1774 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
184 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Россия Денга 1774 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга 1774 ЕМ на аукционе Русское Наследие - February 5, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга 1774 ЕМ на аукционе Русское Наследие - December 25, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 25 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга 1774 ЕМ на аукционе Русское Наследие - November 27, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 27 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Денга 1774 ЕМ на аукционе Александр - October 19, 2022
Россия Денга 1774 ЕМ на аукционе Александр - October 19, 2022
Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF35
Цена
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Россия Денга 1774 ЕМ на аукционе Александр - July 6, 2022
Россия Денга 1774 ЕМ на аукционе Александр - July 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF35
Цена
Россия Денга 1774 ЕМ на аукционе Русское Наследие - June 19, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга 1774 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия Денга 1774 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность XF40
Цена
Россия Денга 1774 ЕМ на аукционе Александр - May 5, 2021
Россия Денга 1774 ЕМ на аукционе Александр - May 5, 2021
Продавец Александр
Дата 5 мая 2021
Сохранность VF35
Цена
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Россия Денга 1774 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность F
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Россия Денга 1774 ЕМ на аукционе Rare Coins - March 25, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2020
Сохранность AU
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Россия Денга 1774 ЕМ на аукционе Katz - February 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Денга 1774 ЕМ на аукционе Katz - May 6, 2018
Продавец Katz
Дата 6 мая 2018
Сохранность Нет оценки
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Россия Денга 1774 ЕМ на аукционе Александр - November 24, 2016
Россия Денга 1774 ЕМ на аукционе Александр - November 24, 2016
Продавец Александр
Дата 24 ноября 2016
Сохранность VF30
Цена
Россия Денга 1774 ЕМ на аукционе SINCONA - October 15, 2015
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2015
Сохранность XF
Цена
Россия Денга 1774 ЕМ на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи Денга 1774 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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