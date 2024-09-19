Денга 1795 года КМ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1795 года со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 167 проданному на аукционе AURORA за 140000 RUB. Торги состоялись 25 мая 2023.

Сохранность UNC (8) AU (8) XF (36) VF (16) Нет оценки (12) Сохранность (слабы) MS64 (3) MS62 (3) MS61 (1) AU58 (1) AU55 (1) AU53 (1) XF45 (3) XF40 (5) VF35 (2) VF30 (1) VF25 (2) BN (9) Сервис NGC (6) RNGA (2)

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