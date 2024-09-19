Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга 1795 года КМ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Денга
- Год 1795
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (80) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1795 года со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 167 проданному на аукционе AURORA за 140000 RUB. Торги состоялись 25 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
1619 $
Цена в валюте аукциона 145000 RUB
Продавец Roma Numismatics
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 29 марта 2023
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MS67
Дата 13 января 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Где продать?
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