Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денга 1795 года КМ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Денга 1795 года КМ - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Денга 1795 года КМ - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Денга
  • Год 1795
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (80) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1795 года со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 167 проданному на аукционе AURORA за 140000 RUB. Торги состоялись 25 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (8)
  • Baldwin's (2)
  • Coins.ee (1)
  • Haljak Coin Auction (1)
  • Katz (17)
  • Künker (1)
  • MS67 (2)
  • MUNZE (1)
  • New York Sale (1)
  • Niemczyk (1)
  • Numisbalt (2)
  • Rare Coins (17)
  • Roma Numismatics (2)
  • Russiancoin (1)
  • SINCONA (5)
  • Александр (4)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (8)
  • Монеты и Медали (2)
  • Русское Наследие (3)
Россия Денга 1795 КМ на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 35 GBP
Россия Денга 1795 КМ на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
1619 $
Цена в валюте аукциона 145000 RUB
Россия Денга 1795 КМ на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Денга 1795 КМ на аукционе Roma Numismatics - February 22, 2024
Продавец Roma Numismatics
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Денга 1795 КМ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия Денга 1795 КМ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Денга 1795 КМ на аукционе Russiancoin - October 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга 1795 КМ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия Денга 1795 КМ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Денга 1795 КМ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия Денга 1795 КМ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Денга 1795 КМ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия Денга 1795 КМ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Денга 1795 КМ на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Денга 1795 КМ на аукционе MS67 - March 29, 2023
Продавец MS67
Дата 29 марта 2023
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Денга 1795 КМ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Денга 1795 КМ на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Денга 1795 КМ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Денга 1795 КМ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Денга 1795 КМ на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга 1795 КМ на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Россия Денга 1795 КМ на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Денга 1795 КМ на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга 1795 КМ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия Денга 1795 КМ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность XF40
Цена
Россия Денга 1795 КМ на аукционе MS67 - January 13, 2022
Продавец MS67
Дата 13 января 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Денга 1795 КМ на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Денга 1795 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Екатерины II Монеты России 1795 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом Денга Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск