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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денга 1781 года КМ. Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Денга 1781 года КМ Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Денга 1781 года КМ Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Денга
  • Год 1781
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1781 года со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 213 проданному на аукционе Александр за 3800 USD. Торги состоялись 27 марта 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • SINCONA (1)
  • Александр (1)
Россия Денга 1781 КМ на аукционе Александр - March 27, 2015
Россия Денга 1781 КМ на аукционе Александр - March 27, 2015
Продавец Александр
Дата 27 марта 2015
Сохранность MS65
Цена
3800 $
Цена в валюте аукциона 3800 USD
Россия Денга 1781 КМ на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

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