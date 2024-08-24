Денга 1781 года КМ. Новодел (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1781 года со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 213 проданному на аукционе Александр за 3800 USD. Торги состоялись 27 марта 2015.

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