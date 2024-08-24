Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга 1781 года КМ. Новодел (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Новодел
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Денга
- Год 1781
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1781 года со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 213 проданному на аукционе Александр за 3800 USD. Торги состоялись 27 марта 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- SINCONA (1)
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