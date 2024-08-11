Денга 1783 года КМ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1783 года со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 136 проданному на аукционе Имперская монета за 22000 RUB. Торги состоялись 6 сентября 2017.

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