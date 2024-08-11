Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга 1783 года КМ (Россия, Екатерина II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Денга
- Год 1783
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (72) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1783 года со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 136 проданному на аукционе Имперская монета за 22000 RUB. Торги состоялись 6 сентября 2017.
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Сохранность (слабы)
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Продавец MUNZE
Дата 4 января 2023
Сохранность AU DETAILS CGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
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Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность XF
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Продавец AURORA
Дата 30 ноября 2022
Сохранность XF
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Продавец MS67
Дата 26 октября 2022
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 27 июля 2022
Сохранность AU DETAILS CGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность VF35 BN RNGA
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Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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