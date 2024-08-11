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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денга 1783 года КМ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Денга 1783 года КМ - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Денга 1783 года КМ - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Денга
  • Год 1783
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (72) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1783 года со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 136 проданному на аукционе Имперская монета за 22000 RUB. Торги состоялись 6 сентября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Денга 1783 КМ на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия Денга 1783 КМ на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
Россия Денга 1783 КМ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Денга 1783 КМ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 1600 RUB
Россия Денга 1783 КМ на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 4800 RUB
Россия Денга 1783 КМ на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Денга 1783 КМ на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность AU
Цена
******
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Россия Денга 1783 КМ на аукционе Russiancoin - October 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга 1783 КМ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Денга 1783 КМ на аукционе Русское Наследие - June 11, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Денга 1783 КМ на аукционе Русское Наследие - April 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Денга 1783 КМ на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга 1783 КМ на аукционе Русское Наследие - March 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 марта 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Денга 1783 КМ на аукционе Русское Наследие - February 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Денга 1783 КМ на аукционе MUNZE - January 4, 2023
Россия Денга 1783 КМ на аукционе MUNZE - January 4, 2023
Продавец MUNZE
Дата 4 января 2023
Сохранность AU DETAILS CGC
Цена
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Россия Денга 1783 КМ на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Денга 1783 КМ на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга 1783 КМ на аукционе AURORA - November 30, 2022
Продавец AURORA
Дата 30 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга 1783 КМ на аукционе MS67 - October 26, 2022
Продавец MS67
Дата 26 октября 2022
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия Денга 1783 КМ на аукционе MUNZE - July 27, 2022
Россия Денга 1783 КМ на аукционе MUNZE - July 27, 2022
Продавец MUNZE
Дата 27 июля 2022
Сохранность AU DETAILS CGC
Цена
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Россия Денга 1783 КМ на аукционе Русское Наследие - April 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность VF35 BN RNGA
Цена
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Россия Денга 1783 КМ на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Денга 1783 КМ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия Денга 1783 КМ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность MS60 BN
Цена
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Где продать?

Для продажи Денга 1783 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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