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Денга 1765 года ЕМ. Новодел (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Новодел
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1765 года со знаком ЕМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 248 проданному на аукционе SINCONA AG за 1600 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
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