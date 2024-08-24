Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денга 1765 года ЕМ. Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Денга 1765 года ЕМ Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Денга 1765 года ЕМ Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Денга
  • Год 1765
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1765 года со знаком ЕМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 248 проданному на аукционе SINCONA AG за 1600 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • SINCONA (1)
  • Александр (2)
  • Имперская монета (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия Денга 1765 ЕМ на аукционе Александр - August 3, 2022
Россия Денга 1765 ЕМ на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность MS64
Цена
Россия Денга 1765 ЕМ на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2020
Сохранность AU53 BN RNGA
Цена
Россия Денга 1765 ЕМ на аукционе Имперская монета - September 16, 2018
Россия Денга 1765 ЕМ на аукционе Имперская монета - September 16, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 16 сентября 2018
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
Россия Денга 1765 ЕМ на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность PROOF
Цена
1752 $
Цена в валюте аукциона 1600 CHF
Россия Денга 1765 ЕМ на аукционе Александр - March 25, 2011
Россия Денга 1765 ЕМ на аукционе Александр - March 25, 2011
Продавец Александр
Дата 25 марта 2011
Сохранность MS62
Цена
850 $
Цена в валюте аукциона 850 USD

Где продать?

Для продажи Денга 1765 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Екатерины II Монеты России 1765 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом Денга Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск