Денга 1796 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1796 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 276 проданному на аукционе AURORA за 11000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.

Сохранность AU (5) XF (17) VF (6) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) AU50 (1) XF45 (1) XF40 (2) VF35 (2)

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