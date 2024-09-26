Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга 1796 года ЕМ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 21 - 23,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Денга
- Год 1796
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1796 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 276 проданному на аукционе AURORA за 11000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Katz (3)
- MUNZE (1)
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- Universum Coins GmbH (1)
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- Имперская монета (5)
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- Русское Наследие (2)
Продавец Русское Наследие
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 750 RUB
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 26 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность VF35
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность XF45
Цена
******
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Продавец MUNZE
Дата 5 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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