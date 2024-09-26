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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денга 1796 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Денга 1796 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Денга 1796 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 21 - 23,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Денга
  • Год 1796
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1796 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 276 проданному на аукционе AURORA за 11000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (9)
  • Katz (3)
  • MUNZE (1)
  • Rare Coins (4)
  • RedSquare (2)
  • Universum Coins GmbH (1)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (5)
  • Монеты и Медали (1)
  • Русское Наследие (2)
Россия Денга 1796 ЕМ на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 3200 RUB
Россия Денга 1796 ЕМ на аукционе Русское Наследие - November 12, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 750 RUB
Россия Денга 1796 ЕМ на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга 1796 ЕМ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия Денга 1796 ЕМ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Денга 1796 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия Денга 1796 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга 1796 ЕМ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга 1796 ЕМ на аукционе Universum Coins GmbH - February 23, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга 1796 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Денга 1796 ЕМ на аукционе AURORA - July 6, 2022
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга 1796 ЕМ на аукционе AURORA - June 15, 2022
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
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Россия Денга 1796 ЕМ на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность AU
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Россия Денга 1796 ЕМ на аукционе AURORA - April 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Денга 1796 ЕМ на аукционе RedSquare - March 19, 2022
Продавец RedSquare
Дата 19 марта 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Денга 1796 ЕМ на аукционе AURORA - March 2, 2022
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Денга 1796 ЕМ на аукционе AURORA - January 26, 2022
Продавец AURORA
Дата 26 января 2022
Сохранность VF
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Россия Денга 1796 ЕМ на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Россия Денга 1796 ЕМ на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность VF35
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Россия Денга 1796 ЕМ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия Денга 1796 ЕМ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность XF40
Цена
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Россия Денга 1796 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия Денга 1796 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность VF35
Цена
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Россия Денга 1796 ЕМ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия Денга 1796 ЕМ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность XF45
Цена
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Россия Денга 1796 ЕМ на аукционе MUNZE - February 5, 2020
Продавец MUNZE
Дата 5 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга 1796 ЕМ на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Россия Денга 1796 ЕМ на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность XF40
Цена
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Где продать?

Для продажи Денга 1796 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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