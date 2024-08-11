Денга 1772 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1772 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 417 проданному на аукционе Редкие Монеты за 9000 RUB. Торги состоялись 7 сентября 2022.

Сохранность AU (2) XF (5) VF (6) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) AU58 (2) VF35 (1) VF25 (1) VF20 (1)