Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга 1772 года ЕМ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 21 - 23,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,160,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Денга
- Год 1772
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1772 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 417 проданному на аукционе Редкие Монеты за 9000 RUB. Торги состоялись 7 сентября 2022.
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Продавец AURORA
Дата 26 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 1 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Александр
Дата 10 июня 2020
Сохранность VF20
Цена
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Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 5 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 5 июля 2017
Сохранность VF25
Цена
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Где продать?
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