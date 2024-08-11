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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денга 1772 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Денга 1772 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Денга 1772 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 21 - 23,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,160,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Денга
  • Год 1772
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1772 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 417 проданному на аукционе Редкие Монеты за 9000 RUB. Торги состоялись 7 сентября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Katz (1)
  • Rare Coins (4)
  • Russiancoin (1)
  • Александр (4)
  • Знак (1)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (2)
  • Монеты и Медали (1)
Россия Денга 1772 ЕМ на аукционе Знак - January 26, 2024
Россия Денга 1772 ЕМ на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга 1772 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия Денга 1772 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 700 RUB
Россия Денга 1772 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Денга 1772 ЕМ на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
147 $
Цена в валюте аукциона 9000 RUB
Россия Денга 1772 ЕМ на аукционе AURORA - January 26, 2022
Продавец AURORA
Дата 26 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга 1772 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Россия Денга 1772 ЕМ на аукционе Russiancoin - October 1, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 1 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Денга 1772 ЕМ на аукционе Александр - June 10, 2020
Россия Денга 1772 ЕМ на аукционе Александр - June 10, 2020
Продавец Александр
Дата 10 июня 2020
Сохранность VF20
Цена
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Россия Денга 1772 ЕМ на аукционе Империя - April 18, 2020
Продавец Империя
Дата 18 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
Россия Денга 1772 ЕМ на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Россия Денга 1772 ЕМ на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность VF35
Цена
Россия Денга 1772 ЕМ на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Денга 1772 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 13, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга 1772 ЕМ на аукционе Имперская монета - September 5, 2017
Россия Денга 1772 ЕМ на аукционе Имперская монета - September 5, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 5 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга 1772 ЕМ на аукционе Александр - July 5, 2017
Россия Денга 1772 ЕМ на аукционе Александр - July 5, 2017
Продавец Александр
Дата 5 июля 2017
Сохранность VF25
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Россия Денга 1772 ЕМ на аукционе Александр - October 30, 2009
Россия Денга 1772 ЕМ на аукционе Александр - October 30, 2009
Продавец Александр
Дата 30 октября 2009
Сохранность AU58
Цена
Россия Денга 1772 ЕМ на аукционе Александр - January 23, 2009
Россия Денга 1772 ЕМ на аукционе Александр - January 23, 2009
Продавец Александр
Дата 23 января 2009
Сохранность AU58
Цена

Где продать?

Для продажи Денга 1772 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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