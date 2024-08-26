Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Червонец (Дукат) 1766 года СПБ. Новодел (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Новодел
Техническая информация
- Металл Золото (0,978)
- Вес 3,47 гр
- Чистого золота (0,1091 oz) 3,3937 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Червонец (Дукат)
- Год 1766
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)
Цены на аукционах
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