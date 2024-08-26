Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Червонец (Дукат) 1766 года СПБ. Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Червонец (Дукат) 1766 года СПБ Новодел - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Червонец (Дукат) 1766 года СПБ Новодел - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II

Техническая информация

  • Металл Золото (0,978)
  • Вес 3,47 гр
  • Чистого золота (0,1091 oz) 3,3937 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Червонец (Дукат)
  • Год 1766
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

Для продажи Червонец (Дукат) 1766 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Екатерины II Монеты России 1766 года Все российские монеты российские золотые монеты российские монеты номиналом Червонец (Дукат) Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск