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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1766 года ММД "С шарфом" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 20 копеек 1766 года ММД "С шарфом" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 20 копеек 1766 года ММД "С шарфом" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 4,77 гр
  • Чистого серебра (0,115 oz) 3,5775 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 555,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1766
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (56)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1766 года "С шарфом" со знаком ММД. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1400 USD. Торги состоялись 10 июня 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1766 ММД "С шарфом" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 20 копеек 1766 ММД "С шарфом" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
204 $
Цена в валюте аукциона 18000 RUB
Россия 20 копеек 1766 ММД "С шарфом" на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия 20 копеек 1766 ММД "С шарфом" на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность AU55
Цена
Россия 20 копеек 1766 ММД "С шарфом" на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
89 $
Цена в валюте аукциона 8250 RUB
Россия 20 копеек 1766 ММД "С шарфом" на аукционе Русское Наследие - October 29, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 29 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 20 копеек 1766 ММД "С шарфом" на аукционе Александр - August 30, 2023
Россия 20 копеек 1766 ММД "С шарфом" на аукционе Александр - August 30, 2023
Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность VF35
Цена
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Россия 20 копеек 1766 ММД "С шарфом" на аукционе Русское Наследие - August 13, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 13 августа 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 20 копеек 1766 ММД "С шарфом" на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия 20 копеек 1766 ММД "С шарфом" на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1766 ММД "С шарфом" на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия 20 копеек 1766 ММД "С шарфом" на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1766 ММД "С шарфом" на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1766 ММД "С шарфом" на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1766 ММД "С шарфом" на аукционе Русское Наследие - September 25, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 25 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 20 копеек 1766 ММД "С шарфом" на аукционе Heritage - May 22, 2022
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1766 ММД "С шарфом" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Россия 20 копеек 1766 ММД "С шарфом" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
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Россия 20 копеек 1766 ММД "С шарфом" на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 20 копеек 1766 ММД "С шарфом" на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность AU58
Цена
Россия 20 копеек 1766 ММД "С шарфом" на аукционе AURORA - January 26, 2022
Продавец AURORA
Дата 26 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1766 ММД "С шарфом" на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Россия 20 копеек 1766 ММД "С шарфом" на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность VF35
Цена
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Россия 20 копеек 1766 ММД "С шарфом" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Россия 20 копеек 1766 ММД "С шарфом" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1766 ММД "С шарфом" на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 20 копеек 1766 ММД "С шарфом" на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 20 копеек 1766 ММД "С шарфом" на аукционе Александр - September 22, 2021
Россия 20 копеек 1766 ММД "С шарфом" на аукционе Александр - September 22, 2021
Продавец Александр
Дата 22 сентября 2021
Сохранность VF25
Цена

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1766 "С шарфом" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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