20 копеек 1766 года ММД "С шарфом" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1766 года "С шарфом" со знаком ММД. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1400 USD. Торги состоялись 10 июня 2017.

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