Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1766 года ММД "С шарфом" (Россия, Екатерина II)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 4,77 гр
- Чистого серебра (0,115 oz) 3,5775 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 555,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 20 копеек
- Год 1766
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (56)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1766 года "С шарфом" со знаком ММД. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1400 USD. Торги состоялись 10 июня 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
204 $
Цена в валюте аукциона 18000 RUB
Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец AURORA
Дата 26 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность VF35
Цена
******
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Где продать?
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