Червонец (Дукат) 1766 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1766 года со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1192 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 44000 EUR. Торги состоялись 4 февраля 2009.

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