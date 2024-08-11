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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Червонец (Дукат) 1766 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Червонец (Дукат) 1766 года СПБ - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Червонец (Дукат) 1766 года СПБ - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,978)
  • Вес 3,47 гр
  • Чистого золота (0,1091 oz) 3,3937 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 28,334

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Червонец (Дукат)
  • Год 1766
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1766 года со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1192 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 44000 EUR. Торги состоялись 4 февраля 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Червонец (Дукат) 1766 СПБ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность VF35
Цена
Россия Червонец (Дукат) 1766 СПБ на аукционе Heritage - May 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
16800 $
Цена в валюте аукциона 16800 USD
Россия Червонец (Дукат) 1766 СПБ на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF35
Цена
Россия Червонец (Дукат) 1766 СПБ на аукционе Александр - March 20, 2020
Россия Червонец (Дукат) 1766 СПБ на аукционе Александр - March 20, 2020
Продавец Александр
Дата 20 марта 2020
Сохранность VF35
Цена
Россия Червонец (Дукат) 1766 СПБ на аукционе Александр - December 15, 2017
Россия Червонец (Дукат) 1766 СПБ на аукционе Александр - December 15, 2017
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2017
Сохранность VF35
Цена
Россия Червонец (Дукат) 1766 СПБ на аукционе Александр - March 24, 2017
Россия Червонец (Дукат) 1766 СПБ на аукционе Александр - March 24, 2017
Продавец Александр
Дата 24 марта 2017
Сохранность AU58
Цена
30000 $
Цена в валюте аукциона 30000 USD
Россия Червонец (Дукат) 1766 СПБ на аукционе Русское Наследие - March 22, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 22 марта 2017
Сохранность XF40 RNGA
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1766 СПБ на аукционе Александр - December 19, 2015
Россия Червонец (Дукат) 1766 СПБ на аукционе Александр - December 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 декабря 2015
Сохранность VF35
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1766 СПБ на аукционе Александр - September 19, 2015
Россия Червонец (Дукат) 1766 СПБ на аукционе Александр - September 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 сентября 2015
Сохранность XF45
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1766 СПБ на аукционе Империя - June 13, 2014
Продавец Империя
Дата 13 июня 2014
Сохранность VF
Цена
Россия Червонец (Дукат) 1766 СПБ на аукционе Künker - February 2, 2012
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2012
Сохранность VF
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1766 СПБ на аукционе Александр - December 16, 2011
Россия Червонец (Дукат) 1766 СПБ на аукционе Александр - December 16, 2011
Продавец Александр
Дата 16 декабря 2011
Сохранность AU55
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1766 СПБ на аукционе SINCONA - October 25, 2011
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность XF
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1766 СПБ на аукционе Александр - September 23, 2011
Россия Червонец (Дукат) 1766 СПБ на аукционе Александр - September 23, 2011
Продавец Александр
Дата 23 сентября 2011
Сохранность AU55
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1766 СПБ на аукционе Westfälische - February 8, 2011
Продавец Westfälische
Дата 8 февраля 2011
Сохранность XF
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1766 СПБ на аукционе Künker - February 4, 2009
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2009
Сохранность VF
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1766 СПБ на аукционе Künker - October 8, 2008
Продавец Künker
Дата 8 октября 2008
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Червонец (Дукат) 1766 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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