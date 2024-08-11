Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Червонец (Дукат) 1766 года СПБ (Россия, Екатерина II)
Техническая информация
- Металл Золото (0,978)
- Вес 3,47 гр
- Чистого золота (0,1091 oz) 3,3937 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 28,334
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Червонец (Дукат)
- Год 1766
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1766 года со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1192 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 44000 EUR. Торги состоялись 4 февраля 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
16800 $
Цена в валюте аукциона 16800 USD
Продавец Александр
Дата 24 марта 2017
Сохранность AU58
Цена
30000 $
Цена в валюте аукциона 30000 USD
Продавец Русское Наследие
Дата 22 марта 2017
Сохранность XF40 RNGA
Цена
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Продавец Александр
Дата 19 декабря 2015
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Александр
Дата 19 сентября 2015
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 16 декабря 2011
Сохранность AU55
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 23 сентября 2011
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 8 февраля 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 февраля 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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