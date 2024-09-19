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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1766 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 5 рублей 1766 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 рублей 1766 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Roma Numismatics Ltd.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 34,200

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1766
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (65)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1766 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22195 проданному на аукционе Stack's Bowers за 16000 USD. Торги состоялись 14 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 5 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность AU53 ННР
Цена
Россия 5 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 5 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
5921 $
Цена в валюте аукциона 550000 RUB
Россия 5 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Künker - February 1, 2024
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
7562 $
Цена в валюте аукциона 7000 EUR
Россия 5 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Morton & Eden - July 20, 2023
Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность F
Цена
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Россия 5 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Stack's - January 15, 2023
Россия 5 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Stack's - January 15, 2023
Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Россия 5 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Heritage - January 23, 2022
Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Heritage - October 29, 2021
Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Россия 5 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - September 8, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 5 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Heritage - August 20, 2021
Россия 5 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Heritage - August 20, 2021
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Coins.ee - January 3, 2021
Россия 5 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Coins.ee - January 3, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 3 января 2021
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Katz - October 4, 2020
Продавец Katz
Дата 4 октября 2020
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - June 1, 2020
Продавец AURORA
Дата 1 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Heritage - April 27, 2020
Россия 5 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Heritage - April 27, 2020
Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность XF40 NGC
Цена
Россия 5 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность AU50
Цена
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Россия 5 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Heritage - September 9, 2019
Россия 5 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Heritage - September 9, 2019
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Имперская монета - July 30, 2019
Россия 5 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Имперская монета - July 30, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 30 июля 2019
Сохранность AU DETAILS
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 рублей 1766 "Петербургский тип, без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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