Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1766 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Roma Numismatics Ltd.
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,54 гр
- Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 34,200
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 рублей
- Год 1766
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (65)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1766 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22195 проданному на аукционе Stack's Bowers за 16000 USD. Торги состоялись 14 января 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
5921 $
Цена в валюте аукциона 550000 RUB
Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 3 января 2021
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 4 октября 2020
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 30 июля 2019
Сохранность AU DETAILS
Цена
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Где продать?
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