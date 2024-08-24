Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 рубля 1766 года СПБ (Россия, Екатерина II)
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 2,62 гр
- Чистого золота (0,0772 oz) 2,4025 гр
- Диаметр 17 - 18 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 2 рубля
- Год 1766
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 рубля 1766 года со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 103 проданному на аукционе Александр за 18000 USD. Торги состоялись 24 сентября 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность AU53 PCGS
Цена
9500 $
Цена в валюте аукциона 9500 USD
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность MS61
Цена
11000 $
Цена в валюте аукциона 11000 USD
Продавец Империя
Дата 18 апреля 2020
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS63 PL RNGA
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 14 октября 2017
Сохранность AU55 RNGA
Цена
******
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Продавец Stack's
Дата 4 августа 2017
Сохранность AU53 PCGS
Цена
******
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Продавец Dorotheum
Дата 18 мая 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность AU58
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 14 декабря 2013
Сохранность MS60
Цена
******
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 октября 2013
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 28 сентября 2012
Сохранность MS60
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 31 мая 2011
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 24 сентября 2010
Сохранность MS62 PL
Цена
******
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Где продать?
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