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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 рубля 1766 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 2 рубля 1766 года СПБ - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 2 рубля 1766 года СПБ - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 2,62 гр
  • Чистого золота (0,0772 oz) 2,4025 гр
  • Диаметр 17 - 18 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 2 рубля
  • Год 1766
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 рубля 1766 года со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 103 проданному на аукционе Александр за 18000 USD. Торги состоялись 24 сентября 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 рубля 1766 СПБ на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 рубля 1766 СПБ на аукционе Stack's - January 15, 2023
Россия 2 рубля 1766 СПБ на аукционе Stack's - January 15, 2023
Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность AU53 PCGS
Цена
9500 $
Цена в валюте аукциона 9500 USD
Россия 2 рубля 1766 СПБ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 рубля 1766 СПБ на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность MS61
Цена
11000 $
Цена в валюте аукциона 11000 USD
Россия 2 рубля 1766 СПБ на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Россия 2 рубля 1766 СПБ на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность AU55
Цена
Россия 2 рубля 1766 СПБ на аукционе Империя - April 18, 2020
Продавец Империя
Дата 18 апреля 2020
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 2 рубля 1766 СПБ на аукционе Rare Coins - June 8, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 2 рубля 1766 СПБ на аукционе Русское Наследие - April 21, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS63 PL RNGA
Цена
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Россия 2 рубля 1766 СПБ на аукционе Русское Наследие - October 14, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 14 октября 2017
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Россия 2 рубля 1766 СПБ на аукционе Stack's - August 4, 2017
Россия 2 рубля 1766 СПБ на аукционе Stack's - August 4, 2017
Продавец Stack's
Дата 4 августа 2017
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Россия 2 рубля 1766 СПБ на аукционе Dorotheum - May 18, 2017
Продавец Dorotheum
Дата 18 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 рубля 1766 СПБ на аукционе Rare Coins - November 12, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность AU58
Цена
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Россия 2 рубля 1766 СПБ на аукционе Künker - June 21, 2016
Продавец Künker
Дата 21 июня 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 рубля 1766 СПБ на аукционе Александр - December 13, 2014
Россия 2 рубля 1766 СПБ на аукционе Александр - December 13, 2014
Продавец Александр
Дата 13 декабря 2014
Сохранность AU55
Цена
Россия 2 рубля 1766 СПБ на аукционе La Galerie Numismatique - September 24, 2014
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 24 сентября 2014
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 рубля 1766 СПБ на аукционе Александр - December 14, 2013
Россия 2 рубля 1766 СПБ на аукционе Александр - December 14, 2013
Продавец Александр
Дата 14 декабря 2013
Сохранность MS60
Цена
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Россия 2 рубля 1766 СПБ на аукционе Gorny & Mosch - October 18, 2013
Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 октября 2013
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 рубля 1766 СПБ на аукционе Александр - September 28, 2012
Россия 2 рубля 1766 СПБ на аукционе Александр - September 28, 2012
Продавец Александр
Дата 28 сентября 2012
Сохранность MS60
Цена
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Россия 2 рубля 1766 СПБ на аукционе Goldberg - May 31, 2011
Россия 2 рубля 1766 СПБ на аукционе Goldberg - May 31, 2011
Продавец Goldberg
Дата 31 мая 2011
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 2 рубля 1766 СПБ на аукционе Александр - September 24, 2010
Россия 2 рубля 1766 СПБ на аукционе Александр - September 24, 2010
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2010
Сохранность MS62 PL
Цена
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Россия 2 рубля 1766 СПБ на аукционе Künker - January 30, 2008
Продавец Künker
Дата 30 января 2008
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 рубля 1766 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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