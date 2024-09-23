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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1766 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 5 копеек 1766 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1766 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,2 гр
  • Диаметр 42 - 43 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 26,562,051

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1766
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (195)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1766 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 111 проданному на аукционе Русское Наследие за 46000 RUB. Торги состоялись 3 апреля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 1 августа 2024
Сохранность VF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 46 PLN
Россия 5 копеек 1766 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 12 EUR
Россия 5 копеек 1766 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Россия 5 копеек 1766 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1766 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе CoinsNB - June 15, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 15 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1766 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1766 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1766 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1766 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Россия 5 копеек 1766 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1766 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1766 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
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Россия 5 копеек 1766 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - February 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1766 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1766 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе MS67 - December 6, 2023
Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1766 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Продавец WCN
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1766 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1766 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1766 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Russiancoin - August 17, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 17 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1766 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1766 "Екатеринбургский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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