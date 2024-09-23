5 копеек 1766 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1766 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 111 проданному на аукционе Русское Наследие за 46000 RUB. Торги состоялись 3 апреля 2021.

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