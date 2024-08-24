Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1766 года СПБ АШ "Петербургский тип, без шарфа". Грубый чекан (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Грубый чекан
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 24 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,682,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 рубль
- Год 1766
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1766 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ АШ. Грубый чекан. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2515 проданному на аукционе Katz Auction за 3400 EUR. Торги состоялись 28 января 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Монеты и Медали (1)
- НИКО (2)
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2022
Сохранность VF
Цена
288 $
Цена в валюте аукциона 22000 RUB
Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец НИКО
Дата 20 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 22 ноября 2017
Сохранность VF35
Цена
******
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Продавец НИКО
Дата 29 августа 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 5 июля 2017
Сохранность VF35
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность AU55
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность AU53
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 1 рубль 1766 "Петербургский тип, без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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