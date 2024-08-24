1 рубль 1766 года СПБ АШ "Петербургский тип, без шарфа". Грубый чекан (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1766 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ АШ. Грубый чекан. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2515 проданному на аукционе Katz Auction за 3400 EUR. Торги состоялись 28 января 2021.

Сохранность AU (6) XF (5) VF (6) Сохранность (слабы) AU55 (1) AU53 (1) VF35 (2)