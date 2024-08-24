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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1766 года СПБ АШ "Петербургский тип, без шарфа". Грубый чекан (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Грубый чекан

Аверс монеты - 1 рубль 1766 года СПБ АШ "Петербургский тип, без шарфа" Грубый чекан - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 рубль 1766 года СПБ АШ "Петербургский тип, без шарфа" Грубый чекан - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 24 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,682,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1766
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1766 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ АШ. Грубый чекан. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2515 проданному на аукционе Katz Auction за 3400 EUR. Торги состоялись 28 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Katz (4)
  • Rare Coins (2)
  • SINCONA (3)
  • UBS (2)
  • Александр (2)
  • Монеты и Медали (1)
  • НИКО (2)
Россия 1 рубль 1766 СПБ АШ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность VF
Цена
194 $
Цена в валюте аукциона 17500 RUB
Россия 1 рубль 1766 СПБ АШ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Россия 1 рубль 1766 СПБ АШ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2022
Сохранность VF
Цена
288 $
Цена в валюте аукциона 22000 RUB
Россия 1 рубль 1766 СПБ АШ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Katz - October 24, 2021
Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1766 СПБ АШ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Katz - August 1, 2021
Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1766 СПБ АШ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1766 СПБ АШ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Katz - October 4, 2020
Продавец Katz
Дата 4 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1766 СПБ АШ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе НИКО - December 20, 2017
Продавец НИКО
Дата 20 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1766 СПБ АШ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - November 22, 2017
Россия 1 рубль 1766 СПБ АШ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - November 22, 2017
Продавец Александр
Дата 22 ноября 2017
Сохранность VF35
Цена
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Россия 1 рубль 1766 СПБ АШ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе НИКО - August 29, 2017
Продавец НИКО
Дата 29 августа 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1766 СПБ АШ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - July 5, 2017
Россия 1 рубль 1766 СПБ АШ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - July 5, 2017
Продавец Александр
Дата 5 июля 2017
Сохранность VF35
Цена
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Россия 1 рубль 1766 СПБ АШ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - June 10, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность AU55
Цена
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Россия 1 рубль 1766 СПБ АШ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - April 25, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность AU53
Цена
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Россия 1 рубль 1766 СПБ АШ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1766 СПБ АШ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе SINCONA - October 25, 2011
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1766 СПБ АШ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе SINCONA - October 25, 2011
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1766 СПБ АШ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе UBS - September 6, 2010
Продавец UBS
Дата 6 сентября 2010
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1766 СПБ АШ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе UBS - January 18, 2010
Продавец UBS
Дата 18 января 2010
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1766 "Петербургский тип, без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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