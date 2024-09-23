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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Гривенник 1766 года СПБ T.I. "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Гривенник 1766 года СПБ T.I. "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Гривенник 1766 года СПБ T.I. "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 2,37 гр
  • Чистого серебра (0,0571 oz) 1,7775 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 460,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Гривенник
  • Год 1766
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (64)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1766 года "Без шарфа" со знаком СПБ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 380 проданному на аукционе SINCONA AG за 500 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Гривенник 1766 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Гривенник 1766 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
89 $
Цена в валюте аукциона 7870 RUB
Россия Гривенник 1766 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Гривенник 1766 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 3000 RUB
Россия Гривенник 1766 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS61
Цена
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Россия Гривенник 1766 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - February 21, 2024
Россия Гривенник 1766 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF20
Цена
Россия Гривенник 1766 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1766 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Holmasto - December 16, 2023
Продавец Holmasto
Дата 16 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1766 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1766 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Русское Наследие - October 29, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 29 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Гривенник 1766 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Русское Наследие - August 13, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 13 августа 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Гривенник 1766 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия Гривенник 1766 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Гривенник 1766 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность XF
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Россия Гривенник 1766 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия Гривенник 1766 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность VF20
Цена
Россия Гривенник 1766 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Holmasto - March 11, 2023
Продавец Holmasto
Дата 11 марта 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Гривенник 1766 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - February 8, 2023
Россия Гривенник 1766 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - February 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF30
Цена
Россия Гривенник 1766 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Гривенник 1766 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - October 19, 2022
Россия Гривенник 1766 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - October 19, 2022
Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF30
Цена
Россия Гривенник 1766 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Россия Гривенник 1766 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность AU DETAILS
Цена
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Россия Гривенник 1766 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Русское Наследие - August 28, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 28 августа 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1766 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Русское Наследие - August 28, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Гривенник 1766 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - August 3, 2022
Россия Гривенник 1766 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность VF30
Цена
Россия Гривенник 1766 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Русское Наследие - July 24, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 24 июля 2022
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена

Где продать?

Для продажи Гривенник 1766 "Без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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