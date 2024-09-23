Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Гривенник 1766 года СПБ T.I. "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 2,37 гр
- Чистого серебра (0,0571 oz) 1,7775 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 460,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Гривенник
- Год 1766
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (64)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1766 года "Без шарфа" со знаком СПБ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 380 проданному на аукционе SINCONA AG за 500 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
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Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS61
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Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Holmasto
Дата 16 декабря 2023
Сохранность VF
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Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность AU DETAILS
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 28 августа 2022
Сохранность VF
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