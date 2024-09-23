Гривенник 1766 года СПБ T.I. "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1766 года "Без шарфа" со знаком СПБ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 380 проданному на аукционе SINCONA AG за 500 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность UNC (2) AU (12) XF (23) VF (18) F (3) Нет оценки (6) Сохранность (слабы) MS61 (1) MS60 (1) AU53 (1) AU50 (2) XF45 (4) XF40 (2) VF30 (5) VF20 (2) DETAILS (5) Сервис RNGA (1) NGC (3)

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