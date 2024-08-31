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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денга 1766 года КМ "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Денга 1766 года КМ "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Денга 1766 года КМ "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,3 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Денга
  • Год 1766
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1766 года "Сибирская монета" со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 72 проданному на аукционе Империя за 70000 RUB. Торги состоялись 4 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Rare Coins (1)
  • Империя (1)
Россия Денга 1766 КМ "Сибирская монета" на аукционе Империя - February 4, 2022
Продавец Империя
Дата 4 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
915 $
Цена в валюте аукциона 70000 RUB
Россия Денга 1766 КМ "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность MS65
Цена
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