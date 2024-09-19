Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1766 года СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 1 рубль 1766 года СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 рубль 1766 года СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 24 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,682,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1766
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (271) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1766 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ АШ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 86 проданному на аукционе Русское Наследие за 410000 RUB. Торги состоялись 6 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AB Philea & Myntkompaniet (1)
  • AURORA (25)
  • Bruun Rasmussen (1)
  • Busso Peus (1)
  • Chaponnière & Hess-Divo (1)
  • Coins.ee (6)
  • Gorny & Mosch (9)
  • Haljak Coin Auction (1)
  • Heritage (3)
  • Höhn (1)
  • Jean ELSEN (1)
  • Katz (26)
  • Künker (24)
  • MARCINIAK (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • New York Sale (3)
  • Numimarket (1)
  • Numisbalt (25)
  • Rare Coins (21)
  • Rauch (9)
  • Russiancoin (2)
  • Rzeszowski DA (5)
  • SINCONA (5)
  • WCN (2)
  • Александр (59)
  • Знак (2)
  • Империя (9)
  • Имперская монета (12)
  • Монеты и Медали (2)
  • ОЛНЗ (1)
  • Русский Нумизматический Дом (4)
  • Русское Наследие (7)
Россия 1 рубль 1766 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 1 рубль 1766 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность AU50
Цена
Россия 1 рубль 1766 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность AU
Цена
571 $
Цена в валюте аукциона 50000 RUB
Россия 1 рубль 1766 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 1 рубль 1766 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
1274 $
Цена в валюте аукциона 113687 RUB
Россия 1 рубль 1766 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 1 рубль 1766 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 рубль 1766 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 рубль 1766 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1766 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1766 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 1 рубль 1766 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1766 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Россия 1 рубль 1766 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1766 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Россия 1 рубль 1766 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1766 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 1 рубль 1766 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1766 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1766 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе ОЛНЗ - February 7, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 7 февраля 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1766 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Россия 1 рубль 1766 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1766 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1766 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1766 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Россия 1 рубль 1766 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1766 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1766 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Bruun Rasmussen - October 15, 2023
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 15 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1766 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Россия 1 рубль 1766 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1766 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Россия 1 рубль 1766 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1766 "Петербургский тип, без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Екатерины II Монеты России 1766 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 1 рубль Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Категория
Год
Поиск