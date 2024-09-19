1 рубль 1766 года СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1766 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ АШ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 86 проданному на аукционе Русское Наследие за 410000 RUB. Торги состоялись 6 апреля 2024.

Сохранность UNC (22) AU (69) XF (96) VF (44) F (4) G (1) Нет оценки (34) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS62 (3) MS61 (11) MS60 (3) AU58 (13) AU55 (9) AU53 (11) AU50 (13) XF45 (13) XF40 (16) VF35 (3) VF30 (5) VF25 (1) DETAILS (2) Сервис ННР (10) NGC (7) RNGA (9) PCGS (8)

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