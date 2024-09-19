Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1766 года СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 24 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,682,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 рубль
- Год 1766
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (271) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1766 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ АШ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 86 проданному на аукционе Русское Наследие за 410000 RUB. Торги состоялись 6 апреля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
1274 $
Цена в валюте аукциона 113687 RUB
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец ОЛНЗ
Дата 7 февраля 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Bruun Rasmussen
Дата 15 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
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Где продать?
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