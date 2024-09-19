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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 рублей 1766 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа". "П" перевернута (Россия, Екатерина II)

Разновидность: "П" перевернута

Аверс монеты - 10 рублей 1766 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" "П" перевернута - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 10 рублей 1766 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" "П" перевернута - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 13,09 гр
  • Чистого золота (0,3859 oz) 12,0035 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 159,133

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 10 рублей
  • Год 1766
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (69) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1766 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ. "П" перевернута. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 180 проданному на аукционе Александр за 29000 USD. Торги состоялись 14 декабря 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Tauler & Fau - June 25, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2024
Сохранность VF
Цена
2468 $
Цена в валюте аукциона 2300 EUR
Россия 10 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе NumisCorner - June 15, 2024
Продавец NumisCorner
Дата 15 июня 2024
Сохранность XF40
Цена
3859 $
Цена в валюте аукциона 3600 EUR
Россия 10 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rimon Auctions - December 20, 2023
Продавец Rimon Auctions
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Auction World - October 15, 2023
Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Künker - February 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Auction World - January 16, 2022
Продавец Auction World
Дата 16 января 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
Россия 10 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Taisei - May 2, 2021
Продавец Taisei
Дата 2 мая 2021
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Россия 10 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Stack's - February 26, 2021
Россия 10 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Stack's - February 26, 2021
Продавец Stack's
Дата 26 февраля 2021
Сохранность XF45 NGC
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Россия 10 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Stack's - January 15, 2021
Россия 10 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Stack's - January 15, 2021
Продавец Stack's
Дата 15 января 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Россия 10 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Stack's - January 15, 2021
Россия 10 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Stack's - January 15, 2021
Продавец Stack's
Дата 15 января 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Россия 10 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2020
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность F
Цена
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Россия 10 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Auction World - October 18, 2020
Продавец Auction World
Дата 18 октября 2020
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Auction World - July 19, 2020
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе cgb.fr - December 3, 2019
Продавец cgb.fr
Дата 3 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Chaponnière - November 20, 2019
Продавец Chaponnière
Дата 20 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Auction World - January 20, 2019
Продавец Auction World
Дата 20 января 2019
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
Россия 10 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Heritage - August 17, 2018
Россия 10 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Heritage - August 17, 2018
Продавец Heritage
Дата 17 августа 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Auction World - January 22, 2018
Продавец Auction World
Дата 22 января 2018
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Россия 10 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2017
Сохранность AU53 RNGA
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 рублей 1766 "Петербургский тип, без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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