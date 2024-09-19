10 рублей 1766 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа". "П" перевернута (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1766 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ. "П" перевернута. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 180 проданному на аукционе Александр за 29000 USD. Торги состоялись 14 декабря 2013.

Сохранность UNC (1) AU (18) XF (22) VF (21) F (6) Сохранность (слабы) MS62 (1) AU58 (3) AU55 (3) AU53 (3) AU50 (3) XF45 (3) XF40 (7) VF35 (1) VF30 (1) DETAILS (3) Сервис NGC (20) PCGS (5) RNGA (1) Прочие фильтры Монеты из коллекций (3)

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