Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 рублей 1766 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа". "П" перевернута (Россия, Екатерина II)
Разновидность: "П" перевернута
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 13,09 гр
- Чистого золота (0,3859 oz) 12,0035 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 159,133
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 10 рублей
- Год 1766
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (69) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1766 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ. "П" перевернута. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 180 проданному на аукционе Александр за 29000 USD. Торги состоялись 14 декабря 2013.
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Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
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Продавец Rimon Auctions
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VF
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Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
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Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность VF
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Продавец Taisei
Дата 2 мая 2021
Сохранность XF DETAILS PCGS
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Продавец Stack's
Дата 26 февраля 2021
Сохранность XF45 NGC
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Дата 15 января 2021
Сохранность AU58 PCGS
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2021
Сохранность AU55 PCGS
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность F
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Продавец Auction World
Дата 18 октября 2020
Сохранность AU50 NGC
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Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность XF45 NGC
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Продавец cgb.fr
Дата 3 декабря 2019
Сохранность VF
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Продавец Chaponnière
Дата 20 ноября 2019
Сохранность AU
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Продавец Heritage
Дата 17 августа 2018
Сохранность AU55 NGC
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Продавец Auction World
Дата 22 января 2018
Сохранность AU50 PCGS
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