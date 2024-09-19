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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1766 года ММ "Красный монетный двор (Москва)" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 5 копеек 1766 года ММ "Красный монетный двор (Москва)" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1766 года ММ "Красный монетный двор (Москва)" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,2 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1766
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (207)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1766 года "Красный монетный двор (Москва)" со знаком ММ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 356 проданному на аукционе Александр за 1600 USD. Торги состоялись 23 января 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1766 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность XF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 950 RUB
Россия 5 копеек 1766 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Россия 5 копеек 1766 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1766 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 5 копеек 1766 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1766 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Россия 5 копеек 1766 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1766 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1766 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1766 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1766 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1766 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1766 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 5 копеек 1766 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1766 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Katz - December 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1766 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1766 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1766 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1766 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе MUNZE - October 17, 2023
Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1766 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Katz - October 15, 2023
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1766 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе AURORA - October 5, 2023
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1766 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Россия 5 копеек 1766 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1766 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1766 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Александр - August 30, 2023
Россия 5 копеек 1766 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Александр - August 30, 2023
Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1766 "Красный монетный двор (Москва)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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