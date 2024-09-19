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5 копеек 1766 года ММ "Красный монетный двор (Москва)" (Россия, Екатерина II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,2 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 копеек
- Год 1766
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (207)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1766 года "Красный монетный двор (Москва)" со знаком ММ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 356 проданному на аукционе Александр за 1600 USD. Торги состоялись 23 января 2009.
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Сохранность (слабы)
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