5 копеек 1766 года ММ "Красный монетный двор (Москва)" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1766 года "Красный монетный двор (Москва)" со знаком ММ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 356 проданному на аукционе Александр за 1600 USD. Торги состоялись 23 января 2009.

Сохранность UNC (7) AU (45) XF (95) VF (47) F (1) Нет оценки (12) Сохранность (слабы) MS60 (4) AU58 (3) AU55 (8) AU53 (11) AU50 (3) XF45 (8) XF40 (12) VF35 (5) VF30 (4) VF25 (1) DETAILS (3) RB (1) BN (21) Сервис NGC (9) RNGA (7) PCGS (2)

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