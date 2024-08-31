Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Гривенник 1766 года "С шарфом". Без знака монетного двора (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Без знака монетного двора
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 3,27 гр
- Чистого серебра (0,0788 oz) 2,4525 гр
- Диаметр 17 - 19 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 41,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Гривенник
- Год 1766
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1766 года "С шарфом". Без знака монетного двора. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе
Сохранность
- Все фирмы
- SINCONA (2)
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