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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Гривенник 1766 года "С шарфом". Без знака монетного двора (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Без знака монетного двора

Аверс монеты - Гривенник 1766 года "С шарфом" Без знака монетного двора - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Гривенник 1766 года "С шарфом" Без знака монетного двора - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 3,27 гр
  • Чистого серебра (0,0788 oz) 2,4525 гр
  • Диаметр 17 - 19 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 41,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Гривенник
  • Год 1766
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1766 года "С шарфом". Без знака монетного двора. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе

Сохранность
  • Все фирмы
  • SINCONA (2)
Россия Гривенник 1766 "С шарфом" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Гривенник 1766 "С шарфом" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена

Где продать?

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