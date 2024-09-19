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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денга 1766 года "Сибирская монета". Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Денга 1766 года "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Денга 1766 года "Сибирская монета" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,3 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Денга
  • Год 1766
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1766 года "Сибирская монета". Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 403 проданному на аукционе Редкие Монеты за 500 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Rare Coins (2)
Россия Денга 1766 "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность AU53
Цена
500 $
Цена в валюте аукциона 500 USD
Россия Денга 1766 "Сибирская монета" на аукционе Rare Coins - April 25, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность AU53
Цена

Где продать?

Для продажи Денга 1766 "Сибирская монета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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