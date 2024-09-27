5 копеек 1766 года СМ "Сестрорецкий монетный двор" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1766 года "Сестрорецкий монетный двор" со знаком СМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сестрорецком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 306 проданному на аукционе Katz Auction за 242 EUR. Торги состоялись 26 ноября 2021.

Сохранность AU (4) XF (15) VF (14) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) AU53 (1) XF45 (1) XF40 (8)

Продавец Все фирмы

Aurea (1)

AURORA (6)

CNG (1)

Coins.ee (1)

HERVERA (1)

Katz (4)

Niemczyk (1)

Rare Coins (4)

Soler y Llach (1)

WCN (1)

Александр (4)

Империя (1)

Имперская монета (6)

Монеты и Медали (2)

НИКО (1)

Русское Наследие (1)