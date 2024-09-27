Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1766 года СМ "Сестрорецкий монетный двор" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 5 копеек 1766 года СМ "Сестрорецкий монетный двор" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1766 года СМ "Сестрорецкий монетный двор" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,2 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1766
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сестрорецк
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1766 года "Сестрорецкий монетный двор" со знаком СМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сестрорецком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 306 проданному на аукционе Katz Auction за 242 EUR. Торги состоялись 26 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Aurea (1)
  • AURORA (6)
  • CNG (1)
  • Coins.ee (1)
  • HERVERA (1)
  • Katz (4)
  • Niemczyk (1)
  • Rare Coins (4)
  • Soler y Llach (1)
  • WCN (1)
  • Александр (4)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (6)
  • Монеты и Медали (2)
  • НИКО (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия 5 копеек 1766 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
106 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Россия 5 копеек 1766 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 5 копеек 1766 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 29 EUR
Россия 5 копеек 1766 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия 5 копеек 1766 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1766 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Россия 5 копеек 1766 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1766 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Россия 5 копеек 1766 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 20 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1766 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Русское Наследие - March 6, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1766 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе AURORA - December 16, 2021
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1766 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1766 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе AURORA - October 20, 2021
Продавец AURORA
Дата 20 октября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1766 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Katz - August 1, 2021
Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1766 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Aurea - June 11, 2021
Продавец Aurea
Дата 11 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1766 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Rare Coins - April 7, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1766 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Россия 5 копеек 1766 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 23 февраля 2021
Сохранность XF40
Цена
Россия 5 копеек 1766 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Katz - December 20, 2020
Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1766 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Александр - November 4, 2020
Россия 5 копеек 1766 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Александр - November 4, 2020
Продавец Александр
Дата 4 ноября 2020
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1766 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия 5 копеек 1766 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1766 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Александр - March 25, 2020
Россия 5 копеек 1766 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Александр - March 25, 2020
Продавец Александр
Дата 25 марта 2020
Сохранность XF40
Цена
Россия 5 копеек 1766 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе AURORA - February 19, 2020
Продавец AURORA
Дата 19 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1766 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе AURORA - December 18, 2019
Продавец AURORA
Дата 18 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1766 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Россия 5 копеек 1766 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 17 декабря 2019
Сохранность XF40
Цена

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1766 "Сестрорецкий монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Екатерины II Монеты России 1766 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 5 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск