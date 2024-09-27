Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1766 года СМ "Сестрорецкий монетный двор" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,2 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 копеек
- Год 1766
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сестрорецк
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1766 года "Сестрорецкий монетный двор" со знаком СМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сестрорецком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 306 проданному на аукционе Katz Auction за 242 EUR. Торги состоялись 26 ноября 2021.
Сохранность
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Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
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Продавец AURORA
Дата 20 октября 2021
Сохранность VF
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Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность Нет оценки
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Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность VF
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Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Дата 4 ноября 2020
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность XF40
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Дата 19 февраля 2020
Сохранность VF
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Дата 18 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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