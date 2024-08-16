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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 рубля 1766 года СПБ. Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 2 рубля 1766 года СПБ Новодел - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 2 рубля 1766 года СПБ Новодел - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 2,62 гр
  • Чистого золота (0,0772 oz) 2,4025 гр
  • Диаметр 17 - 18 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 2 рубля
  • Год 1766
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 рубля 1766 года со знаком СПБ. Новодел. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 186 проданному на аукционе Александр за 19000 USD. Торги состоялись 27 марта 2015.

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Россия 2 рубля 1766 СПБ на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
8473 $
Цена в валюте аукциона 8000 EUR
Россия 2 рубля 1766 СПБ на аукционе MDC Monaco - October 14, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 14 октября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия 2 рубля 1766 СПБ на аукционе New York Sale - January 13, 2022
Продавец New York Sale
Дата 13 января 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
Россия 2 рубля 1766 СПБ на аукционе Александр - December 14, 2018
Россия 2 рубля 1766 СПБ на аукционе Александр - December 14, 2018
Продавец Александр
Дата 14 декабря 2018
Сохранность MS63
Цена
8000 $
Цена в валюте аукциона 8000 USD
Россия 2 рубля 1766 СПБ на аукционе Александр - March 22, 2018
Россия 2 рубля 1766 СПБ на аукционе Александр - March 22, 2018
Продавец Александр
Дата 22 марта 2018
Сохранность MS63
Цена
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Россия 2 рубля 1766 СПБ на аукционе Александр - June 16, 2017
Россия 2 рубля 1766 СПБ на аукционе Александр - June 16, 2017
Продавец Александр
Дата 16 июня 2017
Сохранность MS63
Цена
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Россия 2 рубля 1766 СПБ на аукционе SINCONA - October 24, 2016
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 рубля 1766 СПБ на аукционе Александр - September 24, 2016
Россия 2 рубля 1766 СПБ на аукционе Александр - September 24, 2016
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность MS63
Цена
******
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Россия 2 рубля 1766 СПБ на аукционе Александр - March 27, 2015
Россия 2 рубля 1766 СПБ на аукционе Александр - March 27, 2015
Продавец Александр
Дата 27 марта 2015
Сохранность MS63
Цена
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Россия 2 рубля 1766 СПБ на аукционе SINCONA - October 25, 2011
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 рубля 1766 СПБ на аукционе Gorny & Mosch - March 18, 2008
Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 марта 2008
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 2 рубля 1766 СПБ на аукционе Gorny & Mosch - October 9, 2007
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2007
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 2 рубля 1766 СПБ на аукционе Schweizerischer Bankverein - February 3, 1977
Россия 2 рубля 1766 СПБ на аукционе Schweizerischer Bankverein - February 3, 1977
Из коллекции Сёдермана
Продавец Schweizerischer Bankverein
Дата 3 февраля 1977
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 рубля 1766 СПБ на аукционе Adolph Hess & Bank Leu - November 6, 1968
Россия 2 рубля 1766 СПБ на аукционе Adolph Hess & Bank Leu - November 6, 1968
Из коллекции Сёдермана
Продавец Adolph Hess & Bank Leu
Дата 6 ноября 1968
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 рубля 1766 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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