Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 рубля 1766 года СПБ. Новодел (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Новодел
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 2,62 гр
- Чистого золота (0,0772 oz) 2,4025 гр
- Диаметр 17 - 18 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 2 рубля
- Год 1766
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 рубля 1766 года со знаком СПБ. Новодел. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 186 проданному на аукционе Александр за 19000 USD. Торги состоялись 27 марта 2015.
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Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
8473 $
Цена в валюте аукциона 8000 EUR
Продавец Александр
Дата 14 декабря 2018
Сохранность MS63
Цена
8000 $
Цена в валюте аукциона 8000 USD
Продавец Александр
Дата 22 марта 2018
Сохранность MS63
Цена
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Продавец Александр
Дата 16 июня 2017
Сохранность MS63
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность MS63
Цена
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Продавец Александр
Дата 27 марта 2015
Сохранность MS63
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 марта 2008
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2007
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Из коллекции Сёдермана
Продавец Schweizerischer Bankverein
Дата 3 февраля 1977
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 2 рубля 1766 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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