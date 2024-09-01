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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1766 года СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа". Грубый чекан (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Грубый чекан

Аверс монеты - 1 рубль 1766 года СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" Грубый чекан - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 рубль 1766 года СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" Грубый чекан - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 24 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,682,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1766
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (72) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1766 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ АШ T.I.. Грубый чекан. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 50 проданному на аукционе Империя за 350000 RUB. Торги состоялись 23 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1766 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность AU
Цена
620 $
Цена в валюте аукциона 571 EUR
Россия 1 рубль 1766 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
320 $
Цена в валюте аукциона 299 EUR
Россия 1 рубль 1766 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1766 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия 1 рубль 1766 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1766 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1766 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1766 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1766 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Katz - May 27, 2023
Продавец Katz
Дата 27 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1766 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Katz - May 27, 2023
Продавец Katz
Дата 27 мая 2023
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1766 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Россия 1 рубль 1766 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1766 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - April 5, 2023
Россия 1 рубль 1766 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - April 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность XF40
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Россия 1 рубль 1766 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Россия 1 рубль 1766 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1766 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Russiancoin - January 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1766 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Russiancoin - December 8, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1766 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1766 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1766 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1766 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - April 6, 2022
Россия 1 рубль 1766 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - April 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU58
Цена
Россия 1 рубль 1766 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - April 6, 2022
Россия 1 рубль 1766 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - April 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 рубль 1766 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Heritage - January 23, 2022
Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1766 СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе New York Sale - January 13, 2022
Продавец New York Sale
Дата 13 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1766 "Петербургский тип, без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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