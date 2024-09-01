1 рубль 1766 года СПБ АШ T.I. "Петербургский тип, без шарфа". Грубый чекан (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1766 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ АШ T.I.. Грубый чекан. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 50 проданному на аукционе Империя за 350000 RUB. Торги состоялись 23 декабря 2021.

Сохранность UNC (1) AU (19) XF (21) VF (19) F (1) VG (2) Нет оценки (9) Сохранность (слабы) MS60 (1) AU58 (2) AU55 (5) AU53 (2) AU50 (5) XF45 (4) XF40 (4) VF35 (3) VF30 (1) VG8 (2) Сервис NGC (6)

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