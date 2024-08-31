5 копеек 1766 года СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1766 года "Санкт-Петербургский монетный двор" со знаком СПМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 197 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2400 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность AU (10) XF (24) VF (41) F (2) Нет оценки (6) Сохранность (слабы) AU58 (2) AU55 (1) AU50 (1) XF45 (7) XF40 (2) VF35 (4) VF30 (1) VF25 (2) VF20 (1) F15 (1) DETAILS (3) BN (5) Сервис NGC (3) RNGA (2) PCGS (1)

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