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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1766 года СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 5 копеек 1766 года СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1766 года СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,2 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1766
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (84)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1766 года "Санкт-Петербургский монетный двор" со знаком СПМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 197 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2400 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1766 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 5 копеек 1766 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
94 $
Цена в валюте аукциона 8750 RUB
Россия 5 копеек 1766 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 5 копеек 1766 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 2000 RUB
Россия 5 копеек 1766 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Россия 5 копеек 1766 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1766 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1766 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1766 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 5 копеек 1766 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1766 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 5 копеек 1766 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1766 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 5 копеек 1766 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF45 BN NGC
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Россия 5 копеек 1766 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - June 11, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июня 2023
Сохранность VF DETAILS RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1766 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - May 14, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 14 мая 2023
Сохранность VF DETAILS RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1766 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1766 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Россия 5 копеек 1766 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1766 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Россия 5 копеек 1766 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1766 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Bruun Rasmussen - February 4, 2023
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 4 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1766 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1766 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Россия 5 копеек 1766 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Россия 5 копеек 1766 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Россия 5 копеек 1766 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1766 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1766 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Александр - August 27, 2022
Россия 5 копеек 1766 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Александр - August 27, 2022
Продавец Александр
Дата 27 августа 2022
Сохранность VF35
Цена
******
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Россия 5 копеек 1766 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Александр - May 11, 2022
Россия 5 копеек 1766 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Александр - May 11, 2022
Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF20
Цена
Россия 5 копеек 1766 СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1766 "Санкт-Петербургский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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