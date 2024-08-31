Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1766 года СПМ "Санкт-Петербургский монетный двор" (Россия, Екатерина II)
Фотография: The New York Sale
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,2 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 копеек
- Год 1766
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (84)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1766 года "Санкт-Петербургский монетный двор" со знаком СПМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 197 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2400 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
94 $
Цена в валюте аукциона 8750 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 2000 RUB
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
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Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Bruun Rasmussen
Дата 4 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 27 августа 2022
Сохранность VF35
Цена
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