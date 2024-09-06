Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1766 года СПБ T.I. "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 4,47 гр
- Чистого серебра (0,1078 oz) 3,3525 гр
- Диаметр 24 - 26 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 525,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 20 копеек
- Год 1766
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (60)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1766 года "Без шарфа" со знаком СПБ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 118 проданному на аукционе Империя за 32000 RUB. Торги состоялись 13 июня 2014.
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