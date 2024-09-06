20 копеек 1766 года СПБ T.I. "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1766 года "Без шарфа" со знаком СПБ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 118 проданному на аукционе Империя за 32000 RUB. Торги состоялись 13 июня 2014.

Сохранность UNC (6) AU (8) XF (23) VF (12) F (2) Нет оценки (9) Сохранность (слабы) MS62 (1) MS61 (3) MS60 (1) AU53 (2) XF45 (2) XF40 (4) VF35 (1) Сервис RNGA (1) ННР (3)

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