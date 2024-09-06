Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1766 года СПБ T.I. "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 20 копеек 1766 года СПБ T.I. "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 20 копеек 1766 года СПБ T.I. "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 4,47 гр
  • Чистого серебра (0,1078 oz) 3,3525 гр
  • Диаметр 24 - 26 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 525,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1766
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (60)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1766 года "Без шарфа" со знаком СПБ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 118 проданному на аукционе Империя за 32000 RUB. Торги состоялись 13 июня 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (6)
  • Coins.ee (1)
  • Gärtner (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Haljak Coin Auction (1)
  • Heritage (1)
  • Katz (5)
  • Künker (1)
  • Numisbalt (8)
  • Rare Coins (5)
  • Roma Numismatics (1)
  • SINCONA (2)
  • Teutoburger (1)
  • WCN (1)
  • Александр (4)
  • Империя (3)
  • Имперская монета (8)
  • Монеты и Медали (2)
  • НИКО (3)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
  • Русское Наследие (4)
Россия 20 копеек 1766 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
171 $
Цена в валюте аукциона 15000 RUB
Россия 20 копеек 1766 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 46 EUR
Россия 20 копеек 1766 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1766 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1766 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1766 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1766 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1766 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1766 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1766 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Россия 20 копеек 1766 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1766 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1766 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1766 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Россия 20 копеек 1766 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1766 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Русское Наследие - April 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU53 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1766 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1766 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - January 12, 2022
Россия 20 копеек 1766 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - January 12, 2022
Продавец Александр
Дата 12 января 2022
Сохранность MS61 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1766 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Русское Наследие - December 12, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1766 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1766 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Россия 20 копеек 1766 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1766 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Gärtner - October 12, 2021
Продавец Gärtner
Дата 12 октября 2021
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1766 СПБ T.I. "Без шарфа" на аукционе Русское Наследие - October 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1766 "Без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Екатерины II Монеты России 1766 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 20 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск