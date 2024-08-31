Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 рублей 1766 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа". Портрет уже (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Портрет уже
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 13,09 гр
- Чистого золота (0,3859 oz) 12,0035 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 159,133
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 10 рублей
- Год 1766
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (197) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1766 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ. Портрет уже. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 52642 проданному на аукционе Heritage Auctions за 37375 USD. Торги состоялись 29 мая 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
4927 $
Цена в валюте аукциона 450000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность VF DETAILS RNGA
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность GENUINE NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 5 января 2024
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Продавец Rauch
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 декабря 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 6 июля 2022
Сохранность AU53 ННР
Цена
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Продавец Katz
Дата 15 мая 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Macho & Chlapovič
Дата 22 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность AU55
Цена
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