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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 рублей 1766 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа". Портрет уже (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Портрет уже

Аверс монеты - 10 рублей 1766 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" Портрет уже - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 10 рублей 1766 года СПБ "Петербургский тип, без шарфа" Портрет уже - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 13,09 гр
  • Чистого золота (0,3859 oz) 12,0035 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 159,133

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 10 рублей
  • Год 1766
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (197) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1766 года "Петербургский тип, без шарфа" со знаком СПБ. Портрет уже. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 52642 проданному на аукционе Heritage Auctions за 37375 USD. Торги состоялись 29 мая 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 10 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность XF45
Цена
Россия 10 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 10 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF45
Цена
Россия 10 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Россия 10 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность VF
Цена
1833 $
Цена в валюте аукциона 7200 PLN
Россия 10 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 10 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
4927 $
Цена в валюте аукциона 450000 RUB
Россия 10 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность VF DETAILS RNGA
Цена
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Россия 10 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Stack's - January 14, 2024
Россия 10 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Stack's - January 14, 2024
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Stack's - January 14, 2024
Россия 10 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Stack's - January 14, 2024
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность GENUINE NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе MS67 - January 5, 2024
Продавец MS67
Дата 5 января 2024
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rauch - December 9, 2023
Продавец Rauch
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Stack's - April 22, 2023
Россия 10 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Stack's - April 22, 2023
Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Katz - December 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Numis Poland - December 7, 2022
Россия 10 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Numis Poland - December 7, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 7 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 10 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Россия 10 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 10 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе AURORA - July 6, 2022
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2022
Сохранность AU53 ННР
Цена
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Россия 10 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Katz - May 15, 2022
Продавец Katz
Дата 15 мая 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Macho & Chlapovič - April 22, 2022
Продавец Macho & Chlapovič
Дата 22 апреля 2022
Сохранность XF
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Россия 10 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность AU55
Цена
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Россия 10 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия 10 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность AU50 ННР
Цена
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Где купить?
Россия 10 рублей 1766 СПБ "Петербургский тип, без шарфа" на аукционе Heritage - August 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 августа 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 10 рублей 1766 "Петербургский тип, без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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